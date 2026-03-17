"'전쟁 추경' 신속 편성…차량 5부제 등 검토"

<앵커>



이재명 대통령이 중동 사태 장기화 가능성에 대비한 대책 마련을 강조했습니다. 취약계층 지원을 위한 '전쟁 추경'을 신속히 편성하고, 필요하다면 자동차 5부제나 10부제와 같은 에너지 수요 절감 대책도 수립하라고 지시했습니다.



강민우 기자입니다.



<기자>



이재명 대통령은 오늘(17일) 국무회의에서 중동 상황이 예상을 뛰어넘는 방향으로 확대되고 있는 만큼 상황 장기화를 전제로 최악의 시나리오까지 염두에 둔 대책을 준비해야 한다며 에너지 절약 방안을 주문했습니다.



[이재명 대통령 : 필요하면 자동차 5부제 또는 10부제 등 다각도의 수요 절감 대책을 조기에 수립해 주시기 바랍니다.]



차량 5부제 등에 대해 청와대 관계자는 최악의 상황을 대비해서 준비해야 한단 의미로, 당장 시행을 전제로 한 건 아니라고 설명했습니다.



이 대통령은 또 석유 최고가격제로 기름값이 다소 안정되고 있긴 하지만, 민생경제 전반이 다시 불안해질 수 있다며 추가경정예산의 신속 편성을 강조했습니다.



[이재명 대통령 : 취약계층 또 수출기업 지원 등을 위해서 '전쟁 추경'을 신속하게 편성해 주시기 바랍니다.]



유류세 인하와 같은 감세 정책보단 거둬들인 유류세를 추경 편성을 통해서 취약 계층 등에 직접 지원해 주는 방안에 이 대통령은 방점을 찍기도 했습니다.



[이재명 대통령 : 소득지원 정책을 안 할 수가 없을 것 같은데, 그럴 때도 아주 지방에 더 대대적으로 할 수 있게, 좀 획기적으로 좀 해 주시기 바랍니다.]



한편, 이 대통령은 부동산 문제와 관련해 금융 제도와 공급 정책을 강조했는데, 세제 조정안에 대해선 상황이 되면 써야 한다면서도 세금 문제는 마지막 수단으로 함부로 쓰면 안 된다고 선을 그었습니다.



(영상취재 : 정상보·하륭, 영상편집 : 이승희, 디자인 : 황세연)