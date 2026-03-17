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트럼프 '직접 요청' 한다는데…다카이치 대응은?

문준모 기자
작성 2026.03.17 20:16 조회수
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<앵커>

군함 파견 문제가 모레(19일) 미-일 정상회담의 의제가 되면서 일본은 대책 마련에 분주합니다. 일본 정부가 자위대 파견을 검토하고 있단 현지 언론 보도가 나왔지만, 다카이치 총리는 아직 신중한 태도를 보였습니다.

도쿄에서 문준모 특파원입니다.

<기자>

트럼프 대통령이 호르무즈 해협에 군함 파견을 요구한 지 하루 만인 그제 밤, 헤그세스 미 국방장관은 고이즈미 일본 방위상과 통화에서, 호르무즈 해협에서 안전한 항해를 위한 '해상 태스크포스'에 동참해줄 것을 요청했습니다.

미국이 벌이는 군사작전과는 별개 사안이며, 군함 같은 장비 파견을 약속해달라는 것도 아니라며, 트럼프 대통령이 미일 정상회담에서 직접 요청할 거라고 했습니다.

고이즈미 방위상은 즉답은 하지 않은 걸로 전해졌습니다.

[고이즈미 신지로/일본 방위상 (오늘) : 무엇보다 중요한 것은 사태가 빨리 진정되는 것입니다. 위험을 수반하는 대응에 대해선 신중하게 접근하고 있습니다.]

미국 측은 또 '항해의 자유'를 호소하는 공동성명을 추진한다며, 일본, 한국을 비롯한 관련국 참여를 요청한 걸로 전해졌습니다.

함선 파견에 관련국들이 소극적으로 나오자, 군대 파견 여부는 모호하게 남겨두고 일단 연합체 구성부터 서두르는 모양새입니다.

정상회담을 앞둔 일본이 미국의 우선 포섭 대상이 됐는데, 다카이치 총리는 오랜 우호국이었던 이란과도 소통을 지속하겠다고 밝혔습니다.

그러면서 트럼프와 정상회담 결과에 따라 함선 파견 등 모든 경우의 수를 대비하고 있단 속내를 내비쳤습니다.

[다카이치 사나에/일본 총리 (오늘) : 경우에 따라서는 국회의 승인이 필요한 일도 있을 수 있습니다. 그런 경우에는 각 당 대표들께 정중하게 설명하고자 합니다.]

일본이 국내 반대여론을 크게 자극하지 않으면서 트럼프를 납득시킬 묘안을 찾을지 주목됩니다.

(영상취재 : 문현진, 영상편집 : 박진훈, 디자인 : 이종정)
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