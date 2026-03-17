뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

파병 거절해서 회담 미뤘나…"급한 건 미국" 중국의 계산

한상우 기자
작성 2026.03.17 20:16 조회수
PIP 닫기
<앵커>

이어서 다른 나라에 대한 파병 압박 상황도 짚어보겠습니다. 트럼프 대통령이 2주 남은 미-중 정상회담을 한 달 연기하자고 요구했습니다. 이미 날짜까지 잡힌 정상 간의 만남을 미루자는 겁니다. 베이징을 연결합니다.

한상우 특파원, 방중 일정을 미룬 건 역시 전쟁 때문인가요?

<기자>

네, 트럼프 대통령은 이란 전쟁 때문에 중국에 연기를 요청했다고 밝혔습니다.

[도널드 트럼프/미국 대통령 : 전쟁이 진행 중입니다. 제가 여기에 있는 것이 중요하다고 생각합니다. 그래서 조금 연기될 수도 있지만, 크게 연기되지는 않을 겁니다.]

트럼프 대통령은 중국에도 호르무즈 해협 군함 파견을 요구하면서, 정상회담도 연기할 수 있다고 압박했었습니다.

이란 전쟁이 예상보다 길어져 연기 요청을 한 걸로 볼 수도 있지만, 미국으로선 협상을 미뤄서 군함 파견 요구의 지렛대로 사용하겠다는 포석도 있어 보입니다.

<앵커>

일방적인 연기로 보이는데, 중국 반응은 어떻습니까?

<기자>

네, 중국도 사실상 일정 변경이 불가피하다는 점을 인정했습니다.

[린젠/중국 외교부 대변인 : 미국과 중국은 트럼프 대통령의 중국 방문 시기와 관련해 지속적으로 소통하고 있습니다.]

연기하고, 일정을 다시 잡고 있다는 얘기입니다.

중국은 호위 군함 파견 요청을 중국이 거절해서 트럼프 대통령이 미중 정상회담을 미룬 게 아니라고 강조하고 있습니다.

중국 입장에서도 하루빨리 미중 정상이 만나 담판을 지어야 하는 상황입니다.

고율 관세 문제에 더해 미 무역법 301조 조사까지 시작됐고, 기술 통제와 중국 기업 제재도 풀어야 할 과제입니다.

하지만 굳이 서두르지 않겠다는 속내도 읽을 수 있습니다.

이란 전쟁 문제가 중국에 불리한 이슈는 아니란 겁니다.

군함 파견 요청은 일축하고 오히려 이란과 이라크, 요르단 등 전쟁 피해국에 인도적 지원을 강화하겠다면서, 미국과 다른 신뢰할 수 있는 중국이란 이미지를 강조하고 있습니다.

전쟁이 길어지면서 급한 건 오히려 미국이란 게 중국의 계산입니다.

(영상취재 : 최덕현, 영상편집 : 정용화)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
한상우 기자 사진
한상우 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지