한밤중 미국과의 통화…조현 "파병 요청? 답변 곤란해"

<앵커>



미국 정부가 우리 정부에 군함 파견을 공식 요청했는지와 관련해, 조현 외교장관은 "답변하기 곤란하다"고 말했습니다. 트럼프 대통령의 파병을 압박과는 달리, 미국 정부 내부적으로는 아직 구체적인 요청안이 마련되지 않았을 거란 분석도 나옵니다.



보도에 김혜영 기자입니다.



<기자>



미국 측 요청으로 어젯(16일)밤 이뤄진 한미 외교장관의 전화통화.



루비오 미국 국무장관은 호르무즈 해협의 안전과 국제 유가 안정을 위해 '여러 국가 사이 협력'이 중요하다고 강조했습니다.



트럼프 대통령의 'SNS 상 파병 요구'에 맞춰서 외교 경로를 통해 사실상 파병을 압박한 거란 해석을 낳았습니다.



국회에 출석한 조현 외교장관은 미국의 파병 요청을 받았느냔 질문에 이렇게 답변했습니다.



[조현/외교부 장관 : 요청이라고 할 수도 있고, 안 할 수도 있고, 그런 상황입니다. 지금 현재로서는 답변 드리기가 참 곤란하다는 말씀드립니다.]



반면, 안규백 국방장관은 공식 요청이 아직 없다고 전했습니다.



[안규백/국방부 장관 : 공식 요청이 오기 전에 내부적으로 여러 검토는 하고 있습니다만 아덴만의 우리 (청해부대) 파병의 임무하고, 또 현재 실질적 전쟁 상황이 벌어진 호르무즈 해협은 차원이 다르기 때문에 여러가지 준비할 게 상당히 많다고 생각합니다.]



정부 안팎에선 트럼프 대통령이 동맹국과 사전 조율은커녕, 미국 행정부 내부에서조차 구체적 요청안을 수립하지 못한 상태에서 파병 요구 카드부터 던진 것 같단 분석도 나옵니다.



정부 당국자는 SBS에 "현재 미국 측이 특정한 안을 갖고 얘기하는 상황이 아니"라며 "협력을 요청할 게 군함인지, 다른 분야인지조차 모호하다"고 전했습니다.



청와대는 '신중 검토'란 입장을 유지하고 있습니다.



[홍익표/청와대 정무수석 (SBS '주영진의 뉴스브리핑' 출연) : 오늘은 또 '아무런 도움 필요 없다', '미국 혼자 할 수 있다', 이런 (트럼프 대통령의) 입장이 나왔고…. (파병 문제는) 한미 관계뿐만 아니라 국내정치적 어떤 협의 과정도 매우 중요하다, 이 두 가지를 다 고려해서 심사숙고해야 할 사안이라고 생각합니다.]



외교부 당국자는 "미국이 관련 구상을 어떻게 구체화하는지 지켜보면서 우리 대응도 검토할 것"이라고 밝혔습니다.



(영상취재 : 신동환, 영상편집 : 이승진, 디자인 : 이종정)