정부, 'K-엔비디아'에 50조 지원…AI 반도체 유니콘 5곳 육성

▲ 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 17일 서울 중구 프레스센터에서 열린 국민성장펀드 'K-엔비디아 프로젝트' 민관 합동 간담회에서 인사말을 하고 있다.

정부가 '토종 AI 반도체' 육성을 위해 5년간 50조 원 규모로 금융 지원에 나섭니다.과학기술정보통신부와 금융위원회는 오늘(17일) 서울 중구 프레스센터에서 한국산업은행, 국내 AI 반도체 기업 대표들과 함께 'K-엔비디아 육성 프로젝트' 추진을 위한 민관 합동 간담회를 개최했습니다.현장에는 배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관과 이억원 금융위원장, 박상진 한국산업은행 회장을 비롯해 리벨리온·퓨리오사AI·하이퍼엑셀·딥엑스·모빌린트 등 국내 AI 반도체 5개사 대표들이 참석해 머리를 맞댔습니다.현재 글로벌 AI 시장은 엔비디아 그래픽처리장치(GPU) 등 특정 반도체에 대한 의존도가 높은 구조입니다.GPU의 막대한 전력 소모와 높은 운용 비용 역시 AI 수요 확대의 제약 요인으로 지적됩니다.이에 과기정통부는 지난해 12월 18일 발표한 'AI 반도체 산업 도약 전략'을 통해 저전력·저비용 신경망처리장치(NPU)를 단기간에 집중 육성하고, 중장기적으로 AI 반도체 산업 경쟁력을 확보하겠다는 로드맵을 제시했습니다.배경훈 부총리는 간담회에서 "엔비디아로부터 GPU 26만장을 공급받는 협력을 통해 대한민국에 'AI 고속도로'를 구축할 수 있는 기반을 닦았다"며 "이제 글로벌 AI 생태계에서 승부를 보기 위해 저전력·고성능의 국산 NPU를 확산시키는 투트랙 전략에 집중해야 한다"고 강조했습니다.이번 'K-엔비디아 육성 프로젝트'는 과기정통부가 제안해 금융위가 선정한 1차 국민성장펀드 메가 프로젝트 7건 중 핵심 과제로 포함됐습니다.국민성장펀드는 글로벌 첨단전략산업 기술·투자에 대응해 우리 정부가 민관 합동으로 5년간 150조 원을 조성하는 펀드입니다.금융위는 민간 자금과 연계한 국민성장펀드를 통해 AI 및 반도체 분야에 5년간 50조 원의 자금을 공급할 계획입니다.올해에만 약 10조 원 규모의 장기 인내자본을 투입해 초기 인프라 구축부터 운영, 스케일업 투자까지 단계별로 지원합니다.이억원 금융위원장은 "전 세계 기술 패권 경쟁의 이면은 투자 전쟁"이라며 "과기정통부와 금융위가 각각 기술과 투자를 맡는 공동 작전으로 미래 AI 산업과 한국 경제를 책임질 국산 AI 반도체를 힘 있게 밀어주겠다"고 말했습니다.또한 AI 분야 2차 메가 프로젝트가 발굴되면 관련 투자 심사를 조속히 추진하겠다는 방침입니다.한국산업은행은 정책금융기관으로서 그간의 투자 경험을 바탕으로 AI 반도체 산업 생태계 조성에 나섭니다.유망 AI 반도체 기업에 대한 과감한 투자와 함께 팹리스·파운드리·패키징 등 밸류체인 전반을 집중 지원할 예정입니다.박상진 산업은행 회장은 "산업은행은 현재까지 국내 AI 반도체 대표 기업 5곳에 1570억 원을 투자했고, AI 반도체 특허 펀드를 별도로 조성하는 등 대규모 모험 자본 공급에 앞장서 왔다"며 "앞으로도 속도감 있는 금융 지원에 역량을 집중하겠다"고 말했습니다.정부는 이번 프로젝트를 통해 글로벌 경쟁력을 갖춘 AI 반도체 기업 육성에 속도를 낼 계획입니다.구체적으로는 세계 시장에서 통할 수 있는 AI 반도체 유니콘 기업 5개와 기술 선도 강소기업 5개를 배출한다는 목표를 제시했습니다.단기적으로는 독자 AI 모델과 NPU 패키지 상용화를 통해 주요 산업 분야에서 대규모 실증을 확산하고, 중장기적으로는 피지컬 AI 특화 초저전력 기술 확보를 통해 글로벌 AI 반도체 시장 주도권을 확보한다는 구상입니다.간담회에 참석한 기업들은 "투자 재원이 적기에 마련된다면 현재 개발 중인 차세대 NPU 제품의 양산 시점을 앞당겨 글로벌 시장 진출의 골든타임을 확보할 수 있을 것"이라고 밝혔습니다.과기정통부는 K-엔비디아 육성을 시작으로 국가 AI 컴퓨팅센터 구축과 독자 파운데이션 모델 기반 AI 서비스 육성, 피지컬 AI 등 지속적인 메가 프로젝트 투자를 추진할 방침입니다.배경훈 부총리는 "AI 정책과 금융이 톱니바퀴처럼 맞물릴 때 대한민국 AI 산업의 엔진이 제대로 가동될 수 있다"며 "우리 기업들이 글로벌 시장에서 선전할 수 있도록 과기정통부와 금융위가 원팀이 돼 긴밀히 협력하겠다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)