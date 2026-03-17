이효리, 노래로 다정한 위로…'몽글상담소' 주제곡 '달라요' 가창

가수 이효리가 SBS 스페셜 '내 마음이 몽글몽글-몽글상담소'(이하 '몽글상담소')의 주제곡을 가창했다.



이효리는 지난 16일 각종 음원 사이트를 통해 디지털 싱글 '달라요'를 발매했다. '달라요'는 '몽글상담소'의 카운슬러로 활약하는 이효리가 가창으로, 이상순이 프로듀싱으로 의기투합한 곡이다. 여기에 드라마 '이상한 변호사 우영우'의 음악감독 노영심이 프로그램 취지에 깊이 공감하며 곡을 선물해 의미를 더했다.



'달라요'는 '다름'에서 오는 두려움을 애써 괜찮은 척하지 않고 있는 그대로 나를 봐주길, 또 상대방을 있는 그대로 바라보기를 원하는 순수한 마음을 가사에 담았다. 사랑을 외치며 나아가는 모든 이들을 위한 평온한 고백의 노래이자 소담한 응원가로, 맑은 피아노 선율 위에 꾸밈없이 얹어진 이효리의 진심 어린 목소리가 따뜻한 여운과 울림을 안긴다.



'몽글상담소'는 사랑을 꿈꾸지만, 기회가 없던 발달장애 청춘 몽글씨들이 '상담소장' 이효리, 이상순 부부의 연애 코칭을 받아 인생의 첫사랑을 찾아 나서는 8주간의 여정을 그린 프로그램으로, 매주 일요일 오후 11시 5분 방송된다.



이효리, 이상순의 따뜻한 멘토링 아래 솔직함과 순수함이 매력적인 몽글씨들이 새로운 인연을 만들어가는 청춘의 한 페이지를 담아내며 시청자들의 무한 응원을 유발하고 있다.



한편, 이효리가 가창하고, 이상순이 프로듀싱한 '몽글상담소'의 주제곡 '달라요'는 현재 각종 음원 사이트를 통해 감상할 수 있다.



사진제공=SBS







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)