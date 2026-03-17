2차 종합특검 '윤 부부 겨냥'…원희룡·이창수 등 출국금지

▲ 원희룡 전 국토교통부 장관

권창영 2차 종합특별검사팀이 윤석열 전 대통령과 김건희 여사 관련 의혹에 연루된 인사들을 잇달아 출국금지 조치했습니다.특검팀은 오늘(17일) 언론 공지를 통해 법무부가 특검팀 요청에 따라 최근 원희룡 전 국토교통부 장관의 출국을 금지했다고 밝혔습니다.원 전 장관은 양평고속도로 노선 변경 의혹이 불거질 당시 주무 부처인 국토교통부 장관이었습니다.양평고속도로 노선 변경 의혹은 지난 2023년 국토부가 서울∼양평고속도로 사업을 추진하며 종점 노선을 김건희 여사 일가의 땅 일대로 바꿔 특혜를 줬다는 내용입니다.원안인 양서면 종점 노선은 2021년 예비타당성 조사까지 통과했는데 국토부가 2023년 5월 김 여사 일가 땅이 소재한 강상면 종점 노선을 검토하면서 의혹이 불거졌습니다.논란이 일자 원 전 장관은 그해 7월 사업 백지화를 선언했습니다.앞서 김 여사 관련 의혹을 겨냥한 민중기 특검팀은 지난해 7월 국토부 장관실과 한국도로공사 등을 동시다발 압수수색하며 본격적인 수사에 착수했습니다.특검팀은 원 전 장관이 노선 변경을 지시한 '윗선'일 가능성이 있다고 보고 영장에 직권남용 권리행사방해 혐의 피의자로 적시했습니다.압수수색 이전에 그에 대한 출국금지 조치도 이뤄졌습니다.특검팀은 이후 국토부가 발주한 양평고속도로 타당성 평가 용역을 감독하면서 용역업체가 김 여사 일가 땅 부근인 강서면을 종점으로 둔 대안 노선이 최적이라고 결론 내리도록 영향력을 행사한 혐의로 국토부 서기관 김 모 씨 등을 재판에 넘겼으나 원 전 장관의 개입 여부는 끝내 규명하지 못한 채 사건을 경찰로 넘겼습니다.아울러 특검팀은 김 여사가 연루된 도이치모터스 주가조작 사건 불기소 처분 등 검찰의 '수사 무마' 의혹과 관련해 이창수 전 서울중앙지검장과 조상원 전 중앙지검 4차장도 출국금지했습니다.앞서 민중기 특검팀은 2024년 10월 검찰이 김 여사의 도이치모터스 주가조작 및 디올백 수수 의혹 사건을 불기소 처분할 당시 지휘 라인에 있었던 이 전 지검장과 박성재 전 법무부 장관, 김주현 전 대통령실 민정수석비서관, 심우정 전 검찰총장 등 8명을 동시다발로 압수수색했습니다.그러나 수사 기간의 한계와 당사자들의 출석 요청 불응으로 대면 조사조차 하지 못한 채 사건을 경찰에 이첩했습니다.(사진=연합뉴스)