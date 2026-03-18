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낮엔 사무직, 밤엔 카운터테너…이제 무대에 올인합니다 ㅣ 카운터테너 정민호 [커튼콜 303]

김수현 문화전문기자
작성 2026.03.18 10:16 조회수
정민호


여성의 음역을 노래하는 남성 성악가, 카운터테너의 목소리는 바로크 음악 연주에서 빼놓을 수 없죠. 커튼콜 304회에서는 최근 공연된 바흐의 걸작 '마태수난곡'을 비롯해, 바로크 음악 무대에서 두드러진 활동을 하고 있는 카운터테너 정민호 씨를 만나봅니다. 
 정민호 씨는 음대 졸업 후 성악을 포기하고 합창단 사무직으로 근무하다가 카운터테너에 입문한 독특한 이력을 갖고 있는데요, 카운터테너의 역사, 발성, 매력, 그리고 카운터테너가 큰 역할을 하는 바로크 종교음악의 깊이까지, 그와 함께 차근차근 짚어봅니다. 정민호 씨는 낮에는 사무직, 밤에는 무대를 오가는 '이중생활'을 그만두고 새로운 도전에 나설 계획인데요, 평범하지 않은 길을 선택하고 도전해 온 그의 꿈을 들어봤습니다. 

�� 헨델 〈리날도〉 중 ‘울게 하소서(Lascia ch’io pianga)’ — 카운터테너 정민호
�� 바흐 〈마태수난곡〉중 ‘주여, 나를 불쌍히 여기소서(Erbarme dich, mein Gott)’ — 카운터테너 정민호
�� 슈베르트 〈아베 마리아〉 — 카운터테너 정민호, 기타 황민웅

유튜브 재생목록에 김수현 문화전문기자의 커튼콜을 추가해 보세요. 

(진행 : SBS 김수현 문화전문기자, 이병희 아나운서ㅣ출연 : 카운터테너 정민호ㅣ녹음 녹화 : 유규연ㅣ편집 : 정용희)

▶ <SBS 골라듣는 뉴스룸> '커튼콜'은 SBS뉴스 홈페이지와 팟빵, 애플 팟캐스트 등 여러 오디오 플랫폼에서 청취하실 수 있습니다. SBS뉴스 유튜브 채널에서 보이는 팟캐스트 클립으로 만나보실 수 있습니다.
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