박홍근, 민생안정 간담회…"적극 재정으로 따뜻한 공동체 구현"

▲ 박홍근 기획예산처 장관 후보자가 17일 서울 중구 예금보험공사에서 열린 '민생안정 분야 정책간담회'를 주재하고 있다.

박홍근 기획예산처 장관 후보자는 오늘(17일) '민생안정'을 주제로 전문가 정책간담회를 개최했습니다.미래전략, 재정운용을 주제로 열린 정책간담회에 이은 3번째 일정입니다.박 후보자는 인사말을 통해 "국민의 삶 만족도는 경제협력개발기구(OECD) 대비 여전히 낮은 수준"이라며 "인공지능(AI) 대전환, 인구절벽, 지방소멸 등 경제·사회 환경도 급변하고 있어 체감경제가 악화하고 불안감이 높아질 수 있는 상황"이라고 진단했습니다.이런 때일수록 경제·사회 구조를 큰 틀에서 재설계하는 것이 중요하다고 강조했습니다.최근 중동사태와 관련해서도 "유가 상승으로 사회·경제적 약자의 삶이 위기로 몰릴 수 있다"며 "외부충격으로 인한 대응에도 재정이 적극 역할을 해야 한다"고 언급했습니다.박 후보자는 "다 함께 잘사는 따뜻한 공동체 구현을 소명으로 생각하고 있다며"며 "재정을 통해 성장과 분배가 선순환하고 도약의 사다리가 작동해 '국민 모두의 성장에 밑거름'이 되는 정책을 추진하겠다"고 밝혔습니다.특히 청년·소상공인·장애인 등 사회적 관심이 필요한 계층을 지원하는 사업을 꼼꼼히 살펴보겠다고 강조했습니다.박 후보자는 "공공일자리 확대와 더불어 민간에서 좋은 일자리가 계속 만들어지도록 기술발전과 일자리가 공존할 수 있는 방안을 모색하는 데에도 노력하겠다"며 "지방과 중소·벤처기업이 성장의 축으로 자리매김할 수 있도록 지역주도 성장과 상생을 위한 지원 강화가 중요하다"고 했습니다.박 후보자는 "새롭게 출범한 기획예산처가 한 세대 앞을 내다보는 시야에서 대한민국이 나아가야 할 길을 설계하고 실제 정책으로 구현할 수 있도록 대한민국 미래전략의 컨트롤타워가 돼야 한다"며 "국민이 '공감하는 전략, 가슴 뛰는 미래'를 구현할 수 있도록 국민의 눈높이에서 일반 국민의 삶이 녹아든 따뜻한 비전을 그려나가겠다"고 덧붙였습니다.간담회 참석자들은 골목상권, 노동시장, 청년 등 다양한 분야에서 체감경제의 어려움이 지속되고 있다고 지적하면서 민생여건을 개선하고 촘촘한 사회안전매트를 구축하는 데 있어 기획예산처의 전략적 대응이 긴요하다는 데 의견을 같이했다고 기획처는 전했습니다.(사진=기획예산처 제공, 연합뉴스)