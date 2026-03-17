"역대급 불장에 성과급 수십억"…사장보다 더 번 직원들

지난해 우리 증시가 사상 최고치를 경신하면서 국내 증권사에서 대표이사보다 연봉을 더 많이 받아 간 임직원들이 여럿 등장한 것으로 나타났습니다.



금융감독원 전자공시에 따르면 현재까지 사업보고서를 공시한 증권사 가운데 가장 많은 연봉을 받은 사람은 이종석 유안타증권 리테일전담이사로 지난해 연봉이 74억 3200만 원에 달했습니다.



이는 뤄즈펑 유안타증권 대표이사가 받은 9억 9100만 원보다 7.5배 가량 많은 수준입니다.



유안타 증권에선 이 모 부장과 신 모 차장도 각각 18억 원과 16억 원 넘게 받으며 대표이사의 연봉 수준을 뛰어넘었습니다.



다올투자증권의 경우 박신욱 수석매니저가 39억 1900만 원을 기록하며 이병철 대표이사가 받은 18억 900만 원 보수를 크게 뛰어 넘었습니다.



삼성증권에서도 노혜란 패밀리오피스금융센터1지점 영업지점장이 가장 높은 보수인 18억 1700만 원을 받았는데, 보수 가운데 16억 8500만 원이 성과에 따른 상여금으로 드러났습니다.



아직 사업보고서를 공개하지 않은 다른 증권사에서도 비슷한 사례는 많을 것으로 보입니다.



올해 들어서도 코스피가 역대급 '널뛰기 장세'를 보이는 가운데 거래대금이 급증함에 따라 많은 연봉을 챙기는 임직원들이 늘 것으로 보입니다.



(취재 : 신정은, 영상편집 : 김혜주, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)