이장우, 순댓국집 미수금 논란에 이체내역 공개…"전액 지급, 중간업체 잘못" 해명

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배우 이장우가 운영하는 것으로 알려진 순댓국 식당 '호석촌'이 미수금 논란에 휩싸인 가운데, 이장우 측이 적극 해명에 나섰다.17일 소속사 후너스엔터테인먼트는 "이장우는 호석촌의 주주와 운영에 참여하고 있다. 호석촌은 납품 대금 전액을 계약상 거래처인 주식회사 무진에 이미 지급했고, 이후 무진이 (피해를 주장하는) A업체에 대금을 지급하지 못하면서 문제가 발생한 것"이라 해명했다.이어 "A업체와 호석촌 또는 이장우 간에는 직접적인 계약관계가 없으며, 이장우가 대금을 지급하지 않은 것처럼 보도된 내용은 사실이 아니다"라며 "일부 보도에서 언급된 '무진이 호석촌의 주인이었다'는 내용 역시 사실과 다르며, 무진은 호석촌의 지분을 보유한 적이 없다. 이장우는 무진과도 아무런 관련이 없다"라고 선을 그었다.이날 한 매체는 이장우가 운영해 온 것으로 알려진 호석촌이 식자재 대금을 미지급해 축산 농가에 피해를 입혔다는 의혹을 제기했다. 미수금은 4,000만 원이 넘는 것으로 전해졌는데, 해당 축산 농가를 운영하는 A씨는 "연예인이라서 믿고 기다렸다. 그런데 1년 넘게 돈을 미루고 있다"고 호소했다.하지만 이장우 측은 납품 대금 전액을 이미 지급한 상태이고, 중간 업체의 잘못으로 금액이 A씨에게 전달되지 않았다는 설명이다. 이에 이장우 측은 2024년 1월부터 2025년 9월까지 호석촌이 무진에 약 4억 5천만 원 상당의 대금을 지급한 이체 내역도 공개했다.다만 이장우 소속사는 "이러한 거래 구조 속에서 중간업체의 이행 여부를 충분히 살피지 못한 점에 대해서는 도의적 책임을 느끼고 있다"라며 "사실과 다른 내용으로 오해가 발생한 점에 대해 유감을 표하며, 사안이 원만히 해결될 수 있도록 필요한 협조를 다하겠다"고 밝혔다.더불어 납품업체 측이 SNS를 통해 이장우에게 연락을 시도했지만 무시당했다는 보도에 대해 소속사는 "이장우의 계정에는 하루에도 수십 건 이상의 메시지가 수신되고 있으며, 팔로우하지 않은 계정의 메시지는 별도의 '메시지 요청'함으로 분류되어 즉시 확인이 어려운 구조다. 이에 따라 해당 메시지를 적시에 확인하지 못한 것은 사실이나, 이를 고의적으로 회피하거나 무시한 것은 아님을 분명히 말씀드린다"고 해명했다.강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)