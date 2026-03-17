[자막뉴스] "특권 의식 지긋지긋" 분노 버튼…"먹기만 하고 치우지 않는 돼지들"

미국 아카데미 시상식 직후 쓰레기로 뒤덮인 객석 사진이 공개돼 할리우드 스타들을 향한 비판이 쏟아지고 있습니다.



현지시간 15일 LA 할리우드 돌비극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식에는 할리우드 유명 배우들이 수상을 위해 한자리에 모였습니다.



그런데 이날 넥스트 베스트 픽쳐 평론가 맷 네글리가 시상식이 끝난 직후 자신의 소셜미디어에 텅 빈 극장의 내부 사진을 공유하면서 논란이 불거졌습니다.



공개된 사진에는 시상식 참석자들에게 나눠준 간식 상자와 빈 병, 과자 비닐봉지같은 쓰레기들이 좌석 극장 바닥을 뒤덮은 모습이 드러나 있습니다.



주최 측에서 참석자들에게 간식으로 제공한 흔적들이 곳곳에 흩어져 있었던 겁니다.



네글리아는 "모두들 통로 좀 정리하자"고 일침을 날렸습니다.



이 게시물은 소셜미디어에서 확산하면서 5백만 회 이상의 조회수를 기록했고, 전 세계 누리꾼들은 오스카 시상식 참석자들이 관객석을 난장판으로 남겨둔 채 자리를 떠난 것에 대해 분노했습니다.



누리꾼들은 "먹기만 하고 치우지 않는 돼지들", "남들이 항상 자기 뒤처리를 해주길 바라는 부류의 사람들" 등의 지적을 쏟아냈습니다.



환경 보호를 주장해온 일부 할리우드 배우들을 향해 위선적이란 비난도 빗발쳤습니다.



일각에서는 주최 측의 계획상 허점을 문제의 원인으로 지목하기도 했습니다.



시상식장에 쓰레기를 버릴 수 있는 쓰레기통이 보이지 않았다는 주장과, 주최 측에서 참석자들에게 쓰레기를 두고 가달라고 요청하는 안내 방송을 했다는 주장도 나왔습니다.



(취재 : 김민정 / 영상편집 : 최강산 / 디자인 : 이정주 / 제작 : 디지털뉴스부 / 영상출처 : Clip Courtesy A.M.P.A.S. ⓒ 2026)