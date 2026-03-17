신세계면세점 "'BTS 특수'에 굿즈 매출 190% 늘어"

▲ 신세계면세점 'K-웨이브 존'의 BTS 굿즈

방탄소년단(BTS) 컴백을 앞두고 K팝 굿즈 판매가 빠르게 늘고 있는 것으로 나타났습니다.신세계면세점은 지난 13∼15일 명동점 K팝 특화매장인 'K-웨이브 존'의 BTS 굿즈 매출이 전주보다 190% 늘었다고 오늘(17일) 밝혔습니다.관광객이 가장 많이 몰린 지난 14일 매출은 일주일 전보다 3배 이상 증가했습니다.오는 21일 광화문에서 열리는 컴백 공연을 앞두고 BTS 관련 상품 수요도 함께 확대되는 모습입니다.지난 1월부터 봉제인형, 키링, 피규어 칫솔 등 BTS 굿즈를 판매하고 있는 신세계면세점은 최근 광화문 공연을 앞두고 팬덤 '아미'(ARMY)를 겨냥한 신상 굿즈를 출시했습니다.신세계면세점은 K팝 공연과 면세점 매출 간의 연관성도 확인됐다고 밝혔습니다.지난해 7월 블랙핑크와 12월 지드래곤 콘서트 기간에는 명동점과 인천공항점 합산 매출이 전주 대비 약 11.3% 증가했으며, 같은 기간 명동점 매출은 직전 2개월 평균 대비 약 59% 늘었습니다.신세계면세점은 팬 수요 증가에 따라 BTS 신규 굿즈를 추가 입고할 예정입니다.(사진=신세계면세점 제공, 연합뉴스)