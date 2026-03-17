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의협 "먹는 알부민, 식품에 불과…효능에 과학적 근거 없어"

박세용 기자
작성 2026.03.17 16:12 조회수
의협 "먹는 알부민, 식품에 불과…효능에 과학적 근거 없어"
▲ 대한의사협회

최근 온라인과 홈쇼핑을 중심으로 '먹는 알부민' 판매가 과열 양상을 보이자 의사 단체가 의학적 효능과 효과에 대한 과학적 근거가 없다고 일축했습니다.

대한의사협회는 오늘(17일) 피로 회복과 면역력 강화 등을 내세운 이른바 '먹는 알부민' 광고가 확산하는 데 대해 깊은 우려를 표하며, 해당 제품이 임상적으로 입증된 근거는 존재하지 않는다고 밝혔습니다.

알부민은 간에서 합성되는 혈장 단백질로 체내 수분 균형을 맞추고 물질을 운반하는 역할을 하지만, 시중에서 판매되는 제품은 섭취 후 소화 과정에서 아미노산으로 분해되기 때문에 혈중 알부민 수치가 직접 증가하는 것은 아니라고 의협은 설명했습니다.

특히 의협은 일부 의료인이 제품 광고 모델로 등장해 효능을 강조하는 사례를 비윤리적 행태라고 비판했습니다.

식품에 불과한 제품을 마치 특별한 치료 효과가 있는 것처럼 홍보하는 것은 전문직에 대한 국민의 신뢰를 이용한 기만이며, 의사의 사회적 신뢰를 상업적 이익을 위해 활용하는 행위는 비판받아 마땅하다는 지적입니다.

이에 따라 의협은 식품의약품안전처에 특정 성분을 의학적 효능과 연관 지어 홍보하는 사례에 대해 엄정한 관리와 감독을 요구했습니다.

또한 의료인의 전문성을 상업적 홍보에 악용하는 이른바 '쇼닥터' 행태에 대해 내부 자정을 강화하고, 이번 광고에 나선 의사들을 분석해 윤리위원회 회부와 징계 건의 등을 진행할 예정이라고 의협은 덧붙였습니다.

(사진=연합뉴스)
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