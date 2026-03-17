대한체육회 체육인재개발원, 전남도와 '체육 진흥 업무협약' 체결

▲ 사진 왼쪽부터 전라남도체육회 손점식 사무처장, 전남교육청 김영신 교육국장, 전라남도 최영주 관광체육국장, 대한민국체육인재개발원 박기석 원장.
대한체육회 대한민국체육인재개발원이 오늘(17일) 전라남도체육회관에서 전라남도, 전라남도교육청, 전라남도체육회와 지역 체육 진흥 및 체육 인재 육성을 위한 업무협약을 했습니다.
협약식에는 박기석 체육인재개발원장, 최영주 전남도 관광체육국장, 김영신 전남교육청 교육국장, 송정식 전남체육회 사무처장이 참석해 미래 체육 인재 양성을 위한 협력 체계 구축을 약속했습니다.
4개 기관은 이번 협약에 따라 ▲ 교육 프로그램 공동 개발 및 운영 ▲ 체육 인재 조기 발굴 및 진로 지원 체계 구축 ▲ 체육 지도자·교원 등 전문성 강화 연수 협력 및 강사 인력 공유 ▲ 기관별 보유 체육·교육 시설 공동 활용 등을 추진합니다.
지난해 12월 전남 장흥에 문을 연 체육인재개발원은 다음 달 본격적인 연수 프로그램 운영을 앞두고 지역 사회와 연계를 점차 확대할 방침입니다.
유승민 대한체육회장은 "유관기관과 긴밀한 협력을 통해 체육 인재 발굴과 육성의 기반을 한층 강화하는 계기가 될 것"이라며 "다양한 사업으로 지역 체육 발전과 국민 건강 증진에 이바지하겠다"고 밝혔습니다.
(사진=대한체육회 제공, 연합뉴스) (사진=연합뉴스)
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