대한체육회 체육인재개발원, 전남도와 '체육 진흥 업무협약' 체결

▲ 사진 왼쪽부터 전라남도체육회 손점식 사무처장, 전남교육청 김영신 교육국장, 전라남도 최영주 관광체육국장, 대한민국체육인재개발원 박기석 원장.

대한체육회 대한민국체육인재개발원이 오늘(17일) 전라남도체육회관에서 전라남도, 전라남도교육청, 전라남도체육회와 지역 체육 진흥 및 체육 인재 육성을 위한 업무협약을 했습니다.협약식에는 박기석 체육인재개발원장, 최영주 전남도 관광체육국장, 김영신 전남교육청 교육국장, 송정식 전남체육회 사무처장이 참석해 미래 체육 인재 양성을 위한 협력 체계 구축을 약속했습니다.4개 기관은 이번 협약에 따라 ▲ 교육 프로그램 공동 개발 및 운영 ▲ 체육 인재 조기 발굴 및 진로 지원 체계 구축 ▲ 체육 지도자·교원 등 전문성 강화 연수 협력 및 강사 인력 공유 ▲ 기관별 보유 체육·교육 시설 공동 활용 등을 추진합니다.지난해 12월 전남 장흥에 문을 연 체육인재개발원은 다음 달 본격적인 연수 프로그램 운영을 앞두고 지역 사회와 연계를 점차 확대할 방침입니다.유승민 대한체육회장은 "유관기관과 긴밀한 협력을 통해 체육 인재 발굴과 육성의 기반을 한층 강화하는 계기가 될 것"이라며 "다양한 사업으로 지역 체육 발전과 국민 건강 증진에 이바지하겠다"고 밝혔습니다.(사진=대한체육회 제공, 연합뉴스) (사진=연합뉴스)