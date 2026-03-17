아시안게임 축구대표팀, 미국·일본 초청 연습경기

▲ 이민성 감독

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23세 이하 축구대표팀이 오는 9월 열릴 2026 아이치·나고야 아시안게임(AG)을 대비해 국내에서 소집 훈련을 실시합니다.대한축구협회는 "U-23 대표팀이 이달 23일부터 31일까지 충남 천안 코리아풋볼파크에서 소집 훈련을 진행한다"고 밝혔습니다.대표팀은 애초 튀르키예 전지훈련을 통해 현지 U-21 및 U-23 대표팀과 친선경기를 치를 계획이었습니다.하지만 최근 중동 지역 정세 등을 고려해 국내 훈련으로 급히 계획을 바꿨습니다.이와 함께 튀르키예 전지훈련이 무산된 국가들과도 긴급히 접촉해 같은 기간 미국 U-22 대표팀과 일본 U-21 대표팀이 코리아풋볼파크에서 훈련과 연습경기를 진행하게 됐습니다.오는 27일 일본과 미국이 경기한 뒤 29일 한국-일본, 31일 한국-미국의 경기가 차례로 열립니다.모든 경기는 비공개 연습경기로 치러집니다.이민성 감독은 병역 해결 여부와 관계없이 현재 U-23 연령대에서 최고의 전력으로 아시안게임 금메달에 도전할 계획입니다.아시안게임을 앞두고 진행되는 소집은 이번 기회를 포함해 두 번뿐인 만큼 모든 소집에서 최상의 선수단을 구축해 직접 발을 맞춰보고, 최적의 조합을 구축해 아시안게임에 나선다는 각오입니다.이번에 소집하는 25명 중 지난 1월 열린 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵 출전 선수는 강민준, 강상윤, 배현서, 신민하, 이현용까지 5명입니다.해외에서 활약 중인 선수들도 대거 합류합니다.김명준, 김민수, 김지수, 박승수, 이현주, 양민혁, 윤도영, 이영준까지 유럽에서 뛰는 선수 8명이 명단에 포함됐습니다.K리그 소속 선수는 총 17명으로, 지난 대회 당시 부상으로 합류하지 못했던 박성훈, 서재민, 황도윤을 비롯해 김준홍, 박경섭 등도 대표팀에 이름을 올렸습니다.선수단의 연령대도 2003년생이 11명으로 가장 많지만 2004년생 6명, 2005년생 2명, 2006년생 4명, 2007년생 2명으로 폭넓게 구성됐습니다.한편, 2028 로스앤젤레스(LA) 올림픽을 준비하는 U-21 대표팀도 같은 기간 경남 남해스포츠파크에서 별도의 소집 훈련을 진행합니다.총 24명이 소집되며 해외파 없이 K리그 소속 선수 18명과 대학 선수 6명으로 구성됐습니다.지난해 국제축구연맹(FIFA) U-20 월드컵에 출전했던 선수 7명(김호진, 백민규, 성신, 정마호, 최승구, 최병욱, 홍성민)도 포함됐습니다.연령 구성은 2006년생이 9명이며 나머지 선수들은 모두 2005년생입니다.U-21 대표팀은 아직 정식 감독이 선임되지 않은 상태로, 이번 소집은 대한축구협회 전임지도자인 김경량, 손승준, 정유석(골키퍼 코치) 지도자의 임시 지휘 체제로 팀을 이급니다.U-21 대표팀은 남해 소집 기간 국내 팀들과 2∼3차례 연습경기를 치르며 선수 점검에 집중할 예정입니다.(사진=대한축구협회 제공, 연합뉴스)