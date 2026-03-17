"우울증 심할수록 AI 상담 이용률 높아…정상군의 2배"

▲ 경기연구원 보고서

정신건강 상태가 취약할수록 AI(인공지능)를 이용한 고민 상담 경험이 뚜렷하다는 조사 결과가 17일 나왔습니다.경기연구원이 지난해 11월 15~49세 수도권 거주자 1천12명을 대상으로 설문 조사한 결과에 따르면 우울증 선별검사(PHQ-9)에서 응답자의 70%가 '정상', 19%가 '경도 우울', 11%가 '중증 우울 이상'으로 분류됐습니다.3개 집단 가운데 '정상' 집단의 경우 AI 상담 이용률이 27% 수준으로 조사됐습니다.'경도 우울' 집단의 AI 상담 이용률은 41%, '중증 우울 이상' 집단은 53%였습니다.정상 군보다 우울증 고위험군의 AI 상담 이용률이 2배 가까이 높았습니다.이는 심리적 고통이 클수록 대면 상담의 부담을 느끼는 사람들이 AI를 통해 익명으로 쉽고 빠르게 도움을 요청하고 있음을 보여준다고 경기연구원은 설명했습니다.10대 청소년들의 경우 '중증 우울 이상' 비율이 19%로 전 연령대 중 가장 높았는데 낙인 우려 등 심리적 문턱을 낮춰주는 AI 상담이 효과적인 도구가 되고 있다고 경기연구원은 분석했습니다.응답자의 77%는 AI를 정서적 지원에 사용한 경험 여부와 상관없이 '향후 AI로 고민 상담을 할 의향이 있다'고 답했습니다.※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살 예방 상담전화 ☎ 1393, 정신건강 상담전화 ☎ 1577-0199, 희망의 전화 ☎ 129, 생명의 전화 ☎ 1588-9191, 청소년 전화 ☎ 1388, 청소년 모바일 상담 '다 들어줄 개' 어플, 카카오톡 등에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.(사진=경기연구원 제공, 연합뉴스)