홍명보호 평가전 상대 오스트리아, 알라바 등 최정예 소집

▲ 오스트리아 축구대표팀 캡틴 다비드 알라바(오른쪽)

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홍명보호와 평가전을 앞둔 오스트리아가 최정예 국가대표를 소집합니다.랄프 랑닉 오스트리아 축구대표팀 감독은 오늘(17일, 한국시간) 가나, 한국과의 평가전 2연전에 나설 28명의 선수 명단을 발표했습니다.오스트리아는 홍명보 감독이 지휘하는 한국과 다음 달 1일 새벽 3시 45분 오스트리아 빈의 에른스트 하펠 경기장에서 맞붙습니다.그에 앞서 3월 28일에는 같은 곳에서 아프리카의 강호 가나를 상대합니다.오스트리아는 레알 마드리드(스페인)에서 뛰는 중앙수비수이자 '캡틴' 다비드 알라바를 비롯해 콘라트 라이머(뮌헨), 케빈 단소(토트넘), 크리스토프 바움가르트너(라이프치히), 마르셀 자비처(도르트문트) 등 유럽 빅리그에서 뛰는 주축 선수들을 모두 불러 모았습니다.다만, 알라바는 부상 중이어서 경기에 뛸 가능성은 적어 보입니다.랑닉 감독은 "알라바와 막시밀리안 뵈버(브레멘)는 출전이 어렵다"며 "그러나 나와 선수들 모두 그들이 대표팀과 함께하기를 원했다"고 소집 배경을 설명했습니다.태극전사와 인연이 있는 선수도 눈에 띕니다.단소는 지금은 로스앤젤레스FC(LAFC)에서 뛰는 손흥민과 지난해 토트넘에서 함께한 인연이 있고, 라이머는 현재 김민재(뮌헨)와 한솥밥을 먹고 있습니다.설영우(즈베즈다)의 팀 동료이자 과거 스토크시티, 웨스트햄(이상 잉글랜드), 인터밀란(이탈리아) 등에서 활약한 베테랑 공격수 마르코 아르나우토비치도 랑닉 감독의 부름을 받았습니다.또 이재성과 함께 독일 마인츠에서 뛰는 필리프 음베네, 슈테판 포슈가 이번 명단에 이름을 올렸습니다.미드필더 카니 추쿠에메카(도르트문트)와 파울 바너(에인트호번)는 각각 잉글랜드, 독일 연령별 대표팀에서 뛰다가 오스트리아 성인 대표팀을 선택해 A매치 데뷔를 기다립니다.랑닉 감독은 "두 선수가 오스트리아 대표팀을 선택해 기쁘다"면서 "앞으로 10~12년을 내다볼 때 우리 전력에 큰 도움이 될 거라 확신한다"고 기대했습니다.오스트리아는 국제축구연맹(FIFA) 세계랭킹에서 한국(22위)보다 두 계단 낮은 24위입니다.대단한 스타 선수가 있는 건 아니지만 어디 하나 크게 부족함이 없는 탄탄한 선수 구성을 자랑합니다.유럽예선 H조에서 보스니아헤르체고비나, 루마니아, 키프로스, 산마리노를 제치고 1위로 본선 직행 티켓을 거머쥐었습니다.월드컵 본선 조별리그에서는 아르헨티나, 알제리, 요르단과 J조에서 경쟁합니다.한국이 오는 28일 밤 11시 영국 런던 근교의 밀턴케인스에서 상대할 코트디부아르는 아직 선수 명단을 발표하지 않았습니다.오스트리아 축구대표팀 3월 A매치 2연전 명단(28명)골키퍼(GK) = 토비아스 라발(헹크), 파트리크 펜츠(브뢴뷔), 알렉산더 슐라거(레드불 잘츠부르크), 플로리안 비겔레(빅토리아 플젠)수비수(DF) = 다비드 아펜그루버(엘체), 다비드 알라바(레알 마드리드), 케빈 단소(토트넘), 마르코 프리들(베르더 브레멘), 필리프 린하르트(프라이부르크), 필리프 음베네, 슈테판 포슈(이상 마인츠), 알렉산더 프라스(호펜하임), 미하엘 스보보다(베네치아), 막시밀리안 뵈버(브레멘)미드필더(MF) = 크리스토프 바움가르트너, 크사버 슐라거, 니콜라스 자이발트(이상 라이프치히), 카니 추쿠에메카, 마르셀 자비처(이상 도르트문트), 플로리안 그릴리치(브라가), 콘라트 라이머(뮌헨), 로마노 슈미트(브레멘), 알레산드로 쇠프(볼프스베르크), 파울 바너(에인트호번), 파트리크 비머(볼프스부르크)공격수 (FW) = 마르코 아르나우토비치(츠르베나 즈베즈다), 미하엘 그레고리치(아우크스부르크), 사샤 칼라이치(LASK)(사진=게티이미지)