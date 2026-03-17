뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"지인에게 직접 마약 주사?"…황하나, 첫 재판서 한 말

신정은 기자
작성 2026.03.17 16:56 수정 2026.03.17 17:11 조회수
PIP 닫기
지인에게 마약을 투약한 혐의로 구속기소된 남양유업 창업주 외손녀 황하나 씨가 첫 재판에서 혐의를 부인했습니다.

수원지법 안양지원은 오늘(17일) 황 씨의 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의 사건의 첫 공판을 진행했습니다.

황 씨 측 변호인은 "공소사실을 모두 부인한다"고 밝혔고, 황 씨 역시 "네"라고 답하며 같은 입장을 보였습니다.

황 씨는 2023년 7월 서울 강남의 한 아파트에서 지인 2명에게 필로폰 투약을 권유하고 직접 주사를 놓은 혐의를 받습니다.

그러나 황 씨 측은 "마약 투약 현장에 있었을 뿐 투약 행위를 한 사실은 없다"며 혐의를 전면 부인했습니다.

하지만 검찰은 당시 현장에 있던 목격자 진술 등을 토대로 황 씨가 직접 투약에 관여했다고 봤습니다.

또 공범 중 1명에 대한 경찰 압수수색이 진행되자 황 씨가 다음 날 태국으로 출국한 점도 주목하고 있습니다.

이후 황 씨는 여권 무효화와 수배 사실을 인지하고도 귀국하지 않은 채 태국에서 캄보디아로 밀입국해 체류한 것으로 조사됐습니다.

황 씨는 도피 생활을 이어 오다 지난해 말 경찰에 자진 출석 의사를 밝혔고, 캄보디아 프놈펜 태초국제공항에서 국적기 탑승 직후 체포됐습니다.

검찰은 이 과정에서 황 씨가 공범과 접촉해 유리한 진술을 요구하며 협박과 회유를 시도한 정황도 포착했습니다.

황 씨는 과거에도 마약 투약으로 처벌받은 전력이 있습니다.

2015년 필로폰 투약 혐의로 징역 1년에 집행유예 2년을 선고받았고, 집행유예 기간 중 마약을 투약한 혐의로 기소돼 징역 1년 8개월을 선고받은 적이 있습니다.

(취재 : 신정은, 영상편집 : 이현지, 디자인 : 이수민, 제작 : 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
신정은 기자 사진
신정은 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지