뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

2026 공시가격, 가장 비싼 아파트는 에테르노청담…325.7억 원

유영규 기자
작성 2026.03.17 15:22 조회수
2026 공시가격, 가장 비싼 아파트는 에테르노청담…325.7억 원
▲ 서울 강남구 청담동 '에테르노 청담'

서울 강남구 청담동 '에테르노 청담'이 2년 연속으로 전국 공시가격 최고 아파트에 이름을 올렸습니다.

오늘(17일) 국토교통부가 공개한 올해 공동주택 공시가격안에 따르면 에테르노청담 전용면적 464.11㎡의 올해 공시가격은 325억 7천만 원으로 전국에서 가장 높았습니다.

지난해보다 공시가격이 125억 1천만 원(62.4%)이나 뛰었습니다.

에테르노청담은 2023년 말 준공 승인을 받은 서울 강남구 청담동의 한강 변 아파트로, 프리츠커상 수상자인 라파엘 모네오가 설계하고 현대건설이 시공했습니다.

1개 동에 분양가 상한제와 공개 청약 규제를 피할 수 있는 29가구 규모입니다.

이 아파트는 2024년 공시가격 산정 대상이 되자마자 2위에 올랐고, 이듬해인 지난해와 올해 2년 연속 1위를 기록했습니다.

공시가격 상위 2위는 서울 용산구 한남동 '나인원 한남'으로, 전용 244.72㎡가 242억 8천만 원입니다.

이 아파트는 1년 새 공시가격이 79억 8천만 원(48.9%) 뛰며 지난해 3위에서 올해 2위로 올라섰습니다.

반면 작년 공시가 2위였던 서울 강남구 청담동 'PH129'(옛 더펜트하우스청담)는 3위로 떨어졌습니다.

PH129 전용 407.71㎡의 올해 공시가격은 232억 3천만 원으로, 작년 대비 60억 2천만 원(34.9%) 올랐습니다.

2020년 8월 입주한 PH129는 2021년부터 2024년까지 4년 연속 전국 공시가 1위를 차지했으나 지난해와 올해 한 단계씩 내려앉았습니다.

공시가 상위 4위는 서울 강남구 청담동 '워너 청담' 전용 341.6㎡(224억 8천만 원)입니다.

상위 5위는 서울 성동구 성수동1가 '아크로서울포레스트' 전용 273.93㎡(207억 1천만 원), 6위는 서울 용산구 한남동 '한남더힐' 전용 244.75㎡(160억 원)가 차지했습니다.

7위는 서울 용산구 한남동 '코번하우스' 전용 547.34㎡(140억 4천만 원)입니다.

공시가 상위 8∼10위는 서울 서초구 반포동 '래미안원베일리' 전용 234.86㎡(135억 6천만 원)와 '아크로리버파크' 전용 234.91㎡(131억 9천만 원), 서울 용산구 한남동 '파르크한남' 전용 268.95㎡(128억 2천만 원)로 나타났습니다.

지역별로 용산구 한남동이 4개, 강남구 청담동이 3개, 서초구 반포동이 2개, 성동구 성수동1가 1개로 집계됐습니다.

(사진=에테르노청담 홈페이지, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지