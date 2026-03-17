[자막뉴스] "파병 요청일 수도, 아닐 수도"…복잡한 정부 속내 드러낸 장관

오늘(17일) 오전 국회 외교통일위원회 전체회의에 출석한 조현 외교부장관.



호르무즈 해협으로 우리 함대를 보내라는 트럼프 대통령의 공개 요구와 관련해 실제 미국으로부터 공식적인 군함 파견 요청이 있었는지 질문이 나오자, 이렇게 말했습니다.



[조현 / 외교부 장관 : 요청이라고 할 수도 있고 안 할 수도 있고 그런 상황입니다.]



파견 요청을 했다는 건지, 안 했다는 건지, 모호한 답변을 내놓은 겁니다.



전날 이뤄진 전화 통화에서 루비오 미 국무부 장관이 조 장관에게 "호르무즈 해협에서 안전을 확보하고 세계 경제와 국제 유가를 안정시키기 위해 여러 국가 간 협력이 어느 때 보다 중요하다"고 강조한 걸 놓고 파병 요청을 한 것 아니냐고 하자, 이렇게 선을 그었습니다.



[조현 / 외교부 장관 : 어젯밤 통화에서 나온 이야기를 파병이다, 이렇게 말씀드리기는 좀 부족한, (요청이) 아닌 측면들이 있어서 그렇게 파병으로 단정하기는 좀 곤란하다]



파병 검토를 고민하는 정부의 속내도 드러냈는데



[조현 / 외교부 장관 : 호르무즈 해협이 일부 이란의 영해지만, 또 자유 통행권이 보장되어야 하는 측면도 있는, 국제법적으로 복잡한 다른 고려 요소가 있기 때문에]



한미 간 다양한 채널을 통해 긴밀하게 소통하고 있다고 덧붙였습니다.



조 장관은 "대외적으로는 약간의 모호성을 유지하면서, 대내적으로는 오직 국익과 국민의 생명을 염두에 두고 헌법과 법률에 따라 절차를 거치겠다"고 말했습니다.



조 장관은 조만간 루비오 장관과 직접 만나 중동 사태에 관한 논의를 할 예정입니다.



조 장관은 오는 25일 프랑스 파리 인근에서 열리는 G7 외교장관 회담에 한국이 초청받은 사실을 밝히며, "거기서 루비오 장관과 면담을 가질 것 같다"고 말했습니다.



(취재 : 김민정, 영상편집 : 김나온, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)