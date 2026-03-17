[여담야담] 오세훈 "선당후사" 외치며 후보등록…플랜 B는 박수민

[주영진 뉴스브리핑]



인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:00)

■ 진행 : 주영진 앵커

■ 대담 : 김병주 더불어민주당 의원, 정성국 국민의힘 의원, 양만희 SBS 논설위원

--------------------------------------------



● 오세훈, 잠시 후 입장 발표 ~ ● 국힘, 대구 공천은?



김병주/더불어민주당 의원

"박수민 출마..국힘, '윤어게인' 알박기 공천 가는 듯"

"국힘 공천, 원칙도 공정성도 없는 구태 공천"

"김부겸, 대구 출마 조만간 결심 할 듯"

"김부겸 중도 확장성 커..찍겠다는 대구 시민 많아"



정성국/국민의힘 의원

"이정현, '염치 불구하고 돌아왔다' 말했으면 신중하게 공천해야"

"이정현, 본인 의지 관철하려 기회 박탈하는 것은 안 돼"

"중진이라는 이유만으로 컷오프 옳지 않아"

"경선이 끝 아니야..본선에서 이겨야"



양만희/SBS 논설위원

"국힘 공천, 이정현 뜻대로 안 되는 상황..대구도 첩첩산중"



※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.



(SBS 디지털뉴스부)