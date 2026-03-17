뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[여담야담] 오세훈 "선당후사" 외치며 후보등록…플랜 B는 박수민

SBS 뉴스
작성 2026.03.17 16:08 조회수
PIP 닫기
[주영진 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:00)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 김병주 더불어민주당 의원, 정성국 국민의힘 의원, 양만희 SBS 논설위원
--------------------------------------------

● 오세훈, 잠시 후 입장 발표 ~ ● 국힘, 대구 공천은?

김병주/더불어민주당 의원
"박수민 출마..국힘, '윤어게인' 알박기 공천 가는 듯"
"국힘 공천, 원칙도 공정성도 없는 구태 공천"
"김부겸, 대구 출마 조만간 결심 할 듯"
"김부겸 중도 확장성 커..찍겠다는 대구 시민 많아"

정성국/국민의힘 의원
"이정현, '염치 불구하고 돌아왔다' 말했으면 신중하게 공천해야"
"이정현, 본인 의지 관철하려 기회 박탈하는 것은 안 돼"
"중진이라는 이유만으로 컷오프 옳지 않아"
"경선이 끝 아니야..본선에서 이겨야"

양만희/SBS 논설위원
"국힘 공천, 이정현 뜻대로 안 되는 상황..대구도 첩첩산중"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.

(SBS 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지