'봄 배구' 미디어데이 앞두고 3·4위 경쟁 치열

▲ 프로배구 2025-2026 V리그 미디어데이에 참석한 남자 선수들

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프로배구 2025-2026 V리그 봄 배구에 나서는 남녀부 팀들의 사령탑과 대표 선수가 출사표를 올리는 미디어데이가 오는 20일 열립니다.한국배구연맹(KOVO)은 오는 20일 낮 1시 서울 강남구 청담동 리베라호텔에서 V리그 포스트시즌 미디어데이 행사를 개최한다고 밝혔습니다.남자부 정규리그 1위를 확정한 대한항공의 헤난 달 조토 감독, 한선수와 여자부 정규리그 1위에 오른 한국도로공사의 김종민 감독, 배유나의 참석이 확정됐습니다.또 나란히 남녀부 정규리그 2위를 확정한 현대캐피탈의 필립 블랑 감독, 황승빈과 현대건설의 강성형 감독, 양효진도 참석합니다.그러나 아직 남녀부는 3위와 4위 팀이 결정되지 않았습니다.남자부는 마지막 한 경기를 남겨둔 가운데 3위 KB손해보험(승점 56), 4위 KB손해보험(승점 55), 5위 우리카드(승점 54) 등 세 팀이 승점 3 범위 안에 접전 중입니다.여자부 역시 3위 흥국생명(승점 57)이 최소 준플레이오프에 나설 수 있어 봄배구 티켓을 예약한 가운데 4위 GS칼텍스와 5위 IBK기업은행(이상 승점 54)이 각각 마지막 경기를 남겨두고 있습니다.한편 정규리그 3-4위 팀 간 승차가 3 이내일 때는 단판 승부의 준플레이오프가 열립니다.(사진=한국배구연맹 제공, 연합뉴스)