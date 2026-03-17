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국민의힘 박수민, 서울시장 출마하기로…"오후 공천 신청"

박찬범 기자
작성 2026.03.17 14:45 조회수
국민의힘 박수민, 서울시장 출마하기로…"오후 공천 신청"
▲ 국민의힘 원내대표 비서실장을 맡고 있는 초선 박수민 의원이 17일 국회에서 서울시장 출마의 뜻을 밝히고 있다.

국민의힘 박수민 의원이 서울시장 공천을 신청합니다.

서울 강남을 초선인 박 의원은 오늘(17일) 오후 국회에서 기자들과 만나 "오늘 오후에 (공천) 접수를 할 것"이라고 말했습니다.

송언석 원내대표의 비서실장을 맡고 있는 박 의원은 오늘 비서실장직 사의를 표명했습니다.

앞서 공천관리위원회는 혁신 선대위 조기 출범 등을 요구하며 두 차례 공천 신청을 하지 않은 오세훈 서울시장을 염두에 두고 오늘 하루 동안 서울시장 공천 추가 신청을 받기로 한 상태입니다.

박 의원은 "이렇게 후보 출마를 갖고도 지지부진한 거는 도저히 도리가 아니다"라며 "오 시장이 꼭 좀 나오셔서 정정당당하게 경선해서 승부를 겨뤄서 국민께 도리를 다해야 한다"고 말했습니다.

이어 오 시장의 혁신 선대위 요구에 대해 "인적쇄신하고 혁신 선대위를 해야 하지만 출마의 조건이 될 수는 없다고 본다"며 "그게 접수의 조건이 되는 게 비상식이라 생각한다"고 비판했습니다.

(사진=연합뉴스)
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