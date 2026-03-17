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2차 종합특검, '양평고속도로 노선 변경 의혹' 원희룡 출국금지

김덕현 기자
작성 2026.03.17 14:33 조회수
2차 종합특검, '양평고속도로 노선 변경 의혹' 원희룡 출국금지
▲ 원희룡 전 국토교통부 장관

권창영 2차 종합특검팀이 '양평고속도로 노선 변경 특혜 의혹'과 관련해 원희룡 전 국토교통부 장관을 출국금지 조치했습니다.

특검팀은 오늘(17일) 법무부가 특검팀의 요청에 따라 최근 원 전 장관의 출국을 금지했다고 밝혔습니다.

이번 조치에 따라 원 전 장관에 대한 특검팀의 수사가 본격화할 것으로 보입니다.

양평고속도로 노선 변경 의혹은 지난 2023년 국토부가 서울∼양평고속도로 사업을 추진하면서 종점 노선을 김건희 여사 일가의 땅 일대로 바꿔 특혜를 줬다는 내용입니다.

원안인 양서면 종점 노선은 2021년 예비타당성 조사까지 통과했는데, 국토부가 2023년 5월 김 여사 일가 땅이 있는 강상면 종점 노선을 검토하면서 의혹이 불거졌습니다.

논란이 커지자 원 전 장관은 그해 7월 사업 백지화를 선언했습니다.

앞서 김 여사 관련 의혹을 수사한 민중기 특검팀은 국토부가 발주한 양평고속도로 타당성 평가 용역을 감독하면서 용역업체가 김 여사 일가 땅 부근인 강서면을 종점으로 둔 대안 노선이 최적이라고 결론 내리도록 영향력을 행사한 혐의로 국토부 서기관 김 모 씨 등을 재판에 넘겼습니다.

다만, 종점 변경 지시 의혹의 '윗선'으로 지목된 원 전 장관 등의 혐의는 규명하지 못했습니다.

(사진=연합뉴스)
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