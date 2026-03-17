원안위, 정기 검사 마친 신월성 1호기 재가동 허용

▲ 신월성 1호기 2호기

원자력안전위원회는 지난 1월 5일부터 정기 검사를 실시한 신월성 원전 1호기의 재가동을 허용했다고 밝혔습니다.원안위는 오늘(17일) 경북 경주에 있는 신월성 1호기 임계를 허용했습니다.임계는 원자로 내에서 핵분열 연쇄반응이 지속해서 일어나면서 중성자 수가 평형을 이루는 상태이며, 임계 상태에 도달한 원자로는 안전하게 제어되면서 운영될 수 있습니다.이번 정기 검사 중에는 주요 설비를 콘크리트에 고정하는 앵커볼트에서 두 가지 유형의 시공 오류가 확인돼 재시공했습니다.계측 설비 고정 앵커볼트는 법령상 요구되는 기술기준에 따라 검증되지 않은 제품이 26개 기기 106개 앵커에 시공된 것을 확인하고 전량 교체했습니다.또한 원전 유입 해수 이물질을 제거하는 회전여과망을 정비하는 과정에서 고정하는 앵커볼트 12개는 유효 매입 깊이를 충족하지 못한 상태로 확인돼 전량 재시공했습니다.이와 함께 아연주입설비 설치 안전성 검사 등 정기 검사 97개 항목 중 임계 전까지 수행할 87개 항목에 대한 검사를 실시해 원자로 임계가 안전하게 이뤄질 수 있음을 확인했다고 원안위는 밝혔습니다.원안위는 앞으로 출력상승시험 등 후속 검사를 통해 원전의 안전성을 확인할 예정입니다.(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)