박성웅X이상윤, 알고 보니 '틈만나면' 찐팬…"조정석 나올 때부터 다 봤어"

배우 박성웅, 이상윤이 '틈만 나면,'의 게임 도파민에 푹 빠진다.



17일 방송될 SBS 예능 프로그램 '틈만 나면,'에서는 2MC 유재석, 유연석과 함께 배우 박성웅, 이상윤이 대치동 일대에서 힐링 타임을 선사한다.



이 가운데 박성웅, 이상윤이 '틈만 나면,'의 찐 애청자임을 고백해 눈길을 끈다. 박성웅은 오프닝부터 "초창기에 (조)정석이 나왔을 때부터 다 봤다"라고 애정을 드러내더니, "제일 재밌게 본 건 손석구X김다미 편"이라며 최애 회차까지 술술 뽑아 모두를 놀라게 한다. 그러더니 박성웅이 "난 승부욕이 강해. 내가 잘 할게"라며 애청자다운 자신만만한 포부를 밝히자, 이상윤은 "저도 승부욕이 강하다"라고 냉큼 덧붙여 유재석, 유연석의 기대를 끌어올린다.



하지만 현실과 이상은 하늘과 땅 차이. 이상윤은 화면으로만 만나던 '틈만 나면,' 게임에 "맨날 보면서 깔깔댔는데, 너무 어렵게 만들었다"라고 항의해 현장을 웃음바다로 만든다는 전언이다.



이에 유연석이 애청자 박성웅, 이상윤을 위한 예능 조력자로 나선다고 해 흥미를 더한다. 이날 박성웅, 이상윤이 생각지 못한 '게임 구멍 듀오'에 등극한 것. 급기야 박성웅이 "재석이를 '연습 메시'라고 놀렸는데, 막상 해 보니까 놀릴 게 아니다"라고 하소연하자, 유연석은 "우리는 보는 거랑 달라. 마음처럼 되지 않아"라면서 전방위 서포트에 나선다. 특히 유연석은 박성웅의 게임 멘탈 코치로 변신, "성웅이 형 지금 장난 아니야"라며 무한 칭찬으로 그의 자신감을 한껏 끌어올렸다는 후문이다.



더욱 고급스러운(?) 수다 케미와 도파민 폭발 게임이 담길 화요일의 힐링 예능 '틈만 나면,'은 17일 화요일 밤 9시에 방송된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)