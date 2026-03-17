[뉴스브리핑] 오늘의 주요뉴스

1. 이재명 대통령은 오늘(17일) 국무회의에서 중동 상황의 장기화 가능성을 전제로 자동차 5부제, 또는 10부제 도입을 검토하라고 지시했습니다. 또 취약계층과 수출기업 지원을 위해서 전쟁 추경을 신속하게 편성해 달라는 주문도 했습니다.



2. 트럼프 미국 대통령이 주한미군 규모 등을 언급하면서 이란 호르무즈 해협에서의 선박 호위 작전 참여를 거듭 압박했습니다. 2주 뒤로 예정됐던 미중 정상회담도 한 달 정도 연기할 것을 요청했다고 밝혔습니다.



3. 여권 내 갈등으로 비화했던 검찰 개혁 후속 법안에 대해서 당정청이 협의를 마무리하고 오는 19일 국회 본회의에서 처리하기로 했다고 밝혔습니다. 정청래 민주당 대표는 공소청 검사의 수사 지휘와 수사 개입 여지 관련 조항을 삭제했다고 밝혔습니다.



4. 국민의힘이 단수 공천 논란이 일었던 지방선거 부산시장 후보 선출을 경선을 거쳐서 결정하기로 했습니다. 부산시장에 도전하는 민주당의 전재수 의원은 당 공천관리위원회 면접이 끝난 뒤에 기자들과 만난 자리에서 이재성 전 부산시당 위원장과 경선을 요청했다고 밝혔습니다.