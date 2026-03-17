[날씨] 날 풀리니 미세먼지?…중국서 발생한 산불 영향

<앵커>



며칠째 먼지가 머무르고 있습니다. 여기에 중국에서 발생한 산불로 인한 미세먼지까지 유입되면서 공기가 매우 탁해지고 있습니다. 자세한 소식 기상센터 연결해서 알아보겠습니다.



안수진 캐스터 전해주시죠.



<캐스터>



미세먼지가 기승입니다.



앞서 말씀해 주신 것처럼 중국에서 발생한 산불로 인한 미세먼지가 유입되면서 현재 수도권과 강원, 충청과 호남 지역에서 초미세먼지 농도 나쁨 수준 나타나고 있고요.



인천은 매우 나쁨 수준까지 치솟았습니다.



수도권과 충남 지역에는 초미세먼지 재난 위기경보가 내려졌습니다.



따라서 이들 지역에서는 미세먼지 비상저감조치가 시행됩니다.



5등급 차량은 운행이 제한된다는 점 참고해 주셔야겠습니다.



오늘(17일) 수도권과 영서, 충청과 호남 지역에서는 먼지 농도 계속 높게 나타나겠고요.



오후가 되면 제주 지역에서도 먼지 농도가 높아지겠습니다.



외출하실 때는 마스크 꼭 착용해 주셔야겠고요.



호흡기 관리 잘해주셔야겠습니다.



아침은 쌀쌀하고 낮에는 온화한 일교차 큰 날씨가 계속되고 있습니다.



오늘도 아침과의 일교차가 10도 이상 크게 벌어지는 곳들이 많겠습니다.



옷차림 잘해주셔야겠습니다.



지역별 낮 기온 자세히 살펴보시면 대전의 낮 최고 기온 17도, 광주는 18도까지 오르면서 온화하겠습니다.



오늘 하늘은 맑다가 밤부터 차차 흐려지겠고요.



수요일인 내일은 전국에 봄비가 내릴 텐데요.



남부 지방에는 봄비 치고 꽤 많은 양의 비가 내리겠습니다.



(안수진 기상캐스터)