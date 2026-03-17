부산시장 경선 결정…강원·경남은 단수공천

<앵커>



국민의힘이 단수 공천 논란이 일었던 6.3 지방선거 부산시장 후보 선출을 경선을 통해 결정하기로 했습니다. 울산시장과 강원특별자치도지사, 경남지사 후보로는 현역 단체장들을 단수 공천했습니다.



보도에 손형안 기자입니다.



<기자>



국민의힘 공천관리위원회는 6.3 지방선거에 나설 부산시장 후보 선출을 박형준 현 부산시장과 주진우 의원 간의 경선을 통해 결정한다고 발표했습니다.



공천관리위원회가 어제 박 시장을 공천에서 배제하고 주 의원을 단수 공천할 기류가 포착돼 논란이 불거진 지 하루 만에 경선으로 방향을 바꾼 겁니다.



부산지역 의원들은 오늘(17일) 오전 장동혁 대표를 면담해 경선이 필요하단 의견을 전달했고 주 의원도 기자회견을 열고 경선을 거듭 요청하기도 했습니다.



[주진우/국민의힘 의원 : 저는 경선을 진심으로 원한다는 입장이고요. 경선을 한다면 보다 더 통합된 모습으로 단일대오로 본선에 나아갈 수 있다고 생각하고….]



현역 광역단체장 가운데 처음으로 공천 배제된 김영환 충북지사는 이정현 공천관리위원장이 김수민 전 충청북도 정무부지사에게 충북지사 추가 공모에 신청할 것을 직접 권유했다는 의혹을 제기하며 법적 조치를 예고했습니다.



공관위는 울산시장과 강원특별자치도지사, 경남도시자 후보로는 현역 단체장인 김두겸 시장, 김진태 도지사, 박완수 도지사를 각각 단수 공천했습니다.



당 안팎의 관심이 큰 국민의힘 서울시장 공천 신청 재접수 마감 시한이 오늘 저녁 6시로 예정된 가운데, 오세훈 서울시장은 잠시 뒤인 오후 3시 공천 신청과 관련한 자신의 입장을 발표하겠다고 예고했습니다.



(영상취재 : 이승환·신동환, 영상편집 : 오영택)