이 대통령 "전쟁추경 신속 편성…차량 5부제 검토"

<앵커>



이재명 대통령이 중동 상황 장기화에 대비해 이른바 전쟁 추경을 신속히 편성하고 차량 5부제 등 에너지 대책을 수립하라고 지시했습니다. 부동산 세금은 핵폭탄 같은 마지막 수단이라고도 언급했습니다.



강청완 기자입니다.



<기자>



이재명 대통령은 정부세종청사에서 주재한 국무회의에서 중동 지역 상황 장기화를 전제로 최악의 시나리오까지 염두에 둔 대책을 마련해야 한다고 말했습니다.



석유 최고가격제 시행 후 기름값이 다소 안정되고는 있지만 지금 같은 양상이라면 석유 가격이 다시 불안정해질 수 있다는 겁니다.



이 대통령은 이를 위해 자동차 5부제 등 운행 제한과 원자력 발전소 가동 확대 등 대책 수립을 주문했습니다.



[이재명 대통령 : 필요하면 자동차 5부제 또는 10부제 등 다각도의 수요 절감 대책을 조기에 수립해 주시기 바랍니다.]



이어 취약계층과 수출기업 지원을 위해 이른바 '전쟁 추경'을 신속하게 편성해 달라고 주문했습니다.



부동산 문제에 대한 언급도 이어졌습니다.



이 대통령은 이번에 반드시 부동산을 잡아야 하는데, 제일 중요한 게 금융 부문이라고 강조하면서 남의 돈을 빌려 부동산을 사 자산을 증식하는 일이 유행이 되다 보니 그런 일을 하지 않는 국민들이 손해를 보는 느낌이 들게 됐다고 지적했습니다.



다만 부동산 세금 문제는 최후의 수단이라면도 필요하면 써야 한다고 이렇게 언급했습니다.



[이재명 대통령 : 세금은 핵폭탄 같은 거죠. 전쟁으로 치면 함부로 쓰면 안 되는데, 그럼에도 불구하고 반드시 써서라도 해야 되면 써야 되는 거죠.]



이 대통령은 또 5.18 정신 헌법 수록 등 가능한 부분부터 개헌을 하는 것은 좋을 것 같다면서 점진적 개헌 주장에 힘을 실었습니다.



(영상취재 : 정상보·하 륭, 영상편집 : 이승희)