마약 상담도 카톡 시대…익명 채팅으로 고민 털어놓는다

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▲ 마약류 고민, 문자·채팅으로 상담하세요

식품의약품안전처는 대국민 마약류 상담의 접근성을 높이기 위해 카카오톡 오픈 채팅을 활용한 문자·채팅 상담 시스템을 개설했습니다.이는 한국마약퇴치운동본부가 운영 중인 24시간 익명·비밀보장 전화상담인 '1342 용기한걸음센터'에 이은 추가 기능 도입입니다.카카오톡 채널에서 '1342 용기한걸음 마약류 상담센터'를 추가하면 서비스를 이용할 수 있으며, 전화 상담이 어렵거나 목소리 노출이 꺼려지는 경우, 또는 문자 대화를 선호하는 경우에도 익명 상담이 가능합니다.해당 서비스는 올해 상반기 동안 오전 9시부터 오후 10시까지 시범 운영됩니다.식약처는 이 기간의 상담 유형과 주요 호소 문제 등을 분석해 오는 7월부터는 24시간 문자·채팅 상담 서비스를 본격적으로 제공할 계획입니다.시범 운영 기간 중 심야 시간대 상담 신청에 대해서는 챗봇 자동응답과 1342 전화상담 안내를 통해 상담 공백을 최소화하기로 했습니다.(사진=식약처 제공, 연합뉴스)