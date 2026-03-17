[현장영상] 보란듯 전격 공개된 '괴물미사일'…"전쟁 확전 시사" 해석에 '초긴장'

이란이 장거리 탄도미사일 '세질(Sejjil)'을 처음으로 사용했다고 현지 매체들이 보도했습니다.



미국과 이스라엘의 공습이 이어지는 가운데 분위기 전환을 노리기 위해 미사일 발사 영상을 직접 공개한 겁니다.



이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 15일 텔레그램 채널을 통해 '진정한 약속 4차 작전(Operation True Promise 4)'의 54번째 공격에서 세질 탄도미사일을 발사했다고 밝혔습니다.



IRGC가 공개한 영상에는 이동식 발사대에서 미사일이 화염을 내뿜으며 발사되는 장면이 담겼습니다.



이란 타스님 통신은 "세질 미사일이 전쟁 발발 이후 처음으로 사용됐다"고 밝혔습니다.



세질 미사일은 이란이 자체 개발한 2단 고체연료 중거리 탄도미사일로 알려져 있는데 외신들은 이 미사일의 사거리가 약 2천㎞ 안팎으로 중동 대부분 지역을 타격할 수 있는 것으로 보고 있습니다.



고체연료를 사용하는 세질 미사일은 액체연료 미사일보다 발사 준비 시간이 짧고 이동식 발사대에서 운용이 가능해 탐지가 어렵다는 특징이 있습니다.



외신들은 이번 세질 미사일 사용을 놓고 이란이 장거리 전략 무기를 실전에 투입하기 시작했다는 점에서 전쟁의 추가 확전을 시사하는 신호로 평가된다고 분석했습니다.



발사 장면은 영상으로 자세히 전하겠습니다.