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국민 절반 이상 "고소득층 세금 너무 낮다"

박세용 기자
작성 2026.03.17 11:09 조회수
국민 절반 이상 "고소득층 세금 너무 낮다"
▲ 고액 체납자의 집에서 발견된 명품 가방

우리나라 국민 10명 중 6명 가까이가 고소득층이 내는 세금이 현재보다 더 많아져야 한다고 생각하는 것으로 조사됐습니다.

한국보건사회연구원의 제20차 한국복지패널 조사 결과에 따르면 고소득층의 세금 부담에 대해 국민의 56.8%가 낮다고 응답했습니다.

구체적으로는 고소득층의 세금 수준이 꽤 낮다고 답한 비율이 41.9%, 지나치게 낮다는 의견이 14.9%로 나타났습니다.

반면 고소득층이 내는 세금이 적절하다는 응답은 24.6%에 그쳤으며, 세금이 높다는 의견은 15.0%에 불과했습니다.

특히 저소득 가구원 중에서 고소득층의 세금이 지나치게 낮다고 응답한 비율이 19.1%로 나타나 일반 가구원의 14.4%보다 높았습니다.

이는 형편이 어려운 사람일수록 고소득층의 세금 부담이 더 늘어나야 한다고 강하게 인식하고 있음을 보여줍니다.

우리 사회의 허리 역할을 하는 중간층의 세금 부담에 대해서는 국민의 과반인 54.7%가 적절한 편이라고 평가했습니다.

다만 중간층의 세금이 높다는 응답도 34.5%로 적지 않았으며, 세금이 낮다는 의견은 8.5%에 그쳐 고소득층을 향한 시선과는 온도 차를 보였습니다.

저소득층의 세금 수준에 대해서도 국민의 51.3%는 적절하다고 답했습니다.

하지만 저소득층 본인들은 자신들의 세금이 높다고 생각하는 비중이 33.1%로 나타나 일반 가구원보다 세금 부담을 더 무겁게 체감하고 있었습니다.

전반적으로 국민은 중간층과 저소득층의 부담은 어느 정도 균형을 이루고 있다고 보지만, 고소득층에 대해서만큼은 증세의 필요성을 강하게 느끼고 있는 것으로 분석됩니다.
한국보건사회연구원의 제20차 한국복지패널 조사 결과, 고소득층이 현재 내는 세금의 수준 (사진=보건사회연구원 제공, 연합뉴스)
▲ 한국보건사회연구원의 제20차 한국복지패널 조사 결과, 고소득층이 현재 내는 세금의 수준

(사진=보건사회연구원 제공, 연합뉴스)
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