'프로젝트 헤일메리', '왕사남' 대항마 되나…예매율 1위 등극

할리우드 영화 '프로젝트 헤일메리'가 천만 흥행작 '왕과 사는 남자'의 대항마가 될까. 일단 예매율은 잡았다.



17일 영화진흥위원회 예매율 집계에 따르면 '프로젝트 헤일메리'는 40.9%의 예매율, 12만 장의 예매량으로 두 부문 모두 1위에 올랐다.



'왕과 사는 남자'는 개봉 31일 만에 천만 관객을 돌파한뒤 40일 만에 1300만 관객까지 돌파하며 장기 흥행 중이다. 이 가운데 '프로젝트 헤일메리'가 개봉을 하루 앞두고 예매율 1위를 차지하는 기염을 토했다. '왕과 사는 남자'가 개봉 이래 예매율 1위를 내준 건 '휴민트' 이후 처음이다.



'프로젝트 헤일메리'는 기억 없이 우주 한복판에서 혼자 깨어난 '그레이스'(라이언 고슬링)가 종말의 위협을 맞이할 인류를 구할 마지막 미션을 수행하게 되는 여정을 그린 작품. '라라랜드', '바비' 등으로 유명한 라이언 고슬링이 주연을 맡았다.



이 작품은 언론시사 이후 호평이 터지며 기대작으로 떠올랐고, 예매율 1위에 오르며 흥행에 대한 기대감을 높이고 있다. 영화는 오는 18일 개봉한다.



(SBS연예뉴스 김지혜 기자)