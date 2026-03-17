[자막뉴스] '디트로이트 공항 폭파 협박' 정체는 한국인…"끝까지 추적"

미국 디트로이트 공항을 대상으로 폭파 협박을 벌인 20대 남성이 경찰에 붙잡혔습니다.



지난해 3월 디트로이트 공항 홈페이지에 영문으로 폭파 협박 글을 올린 남성의 정체는 한국인인 것으로 드러났습니다.



서울경찰청 사이버수사과는 오늘(17일) 20대 A 씨를 공중협박 혐의로 검거해 검찰에 불구속 송치했다고 밝혔습니다.



A 씨는 공항에 불만을 품고 폭파 협박 게시글을 작성한 것으로 전해졌습니다. 경찰은 지난 1월 미 국토안보수사국 HSI로부터 수사 협조 요청을 받아 국제 공조 수사를 진행해왔습니다.



경찰은 "공중협박 범죄는 시민 불안감을 조성하고 사회 안전망을 교란하는 중대한 범죄 행위"라며 "앞으로도 국내외를 불문하고 국제공조 등 국경을 넘는 수사를 통해 이런 협박범 등에 대해 끝까지 추적해 검거할 방침"이라고 전했습니다.



특히 이번 주말 방탄소년단의 공연처럼 시민 관심이 많은 행사를 앞둔 상황에서, "대규모 공연 행사와 관련된 협박성 게시글에 대해서는 단순 장난이라 하더라도 구속 수사를 포함한 강력한 조치로 엄정 대응하겠다"고 밝혔습니다.



(취재: 김태원, 영상편집: 김나온, 디자인: 이정주, 제작: 디지털뉴스부)