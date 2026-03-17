서현, 바이올린 연습으로 굳은살 생긴 손가락…"두려움 앞섰지만 행복한 도전"

그룹 소녀시대 멤버 겸 배우 서현이 바이올린 연습으로 생긴 손가락 굳은살을 공개하며 공연을 마친 소감을 전했다.



서현은 16일 자신의 소셜미디어를 통해 공연 준비 과정과 무대 비하인드를 담은 사진 여러 장을 게재했다. 특히 공개된 사진에는 오랜 연습으로 손가락에 깊게 파인 굳은살이 담겨 눈길을 끌었다.



서현은 "이번 공연을 통해 제 인생의 새로운 도전에 임할 수 있었다는 것은 큰 영광이었고 행복하고 감사한 시간이었다"고 소감을 밝혔다. 이어 "음악을 사랑하는 분들과 함께했던 모든 순간이 저에게 너무나 소중했고 많은 깨달음을 얻게 된 값진 경험으로 남았다"고 덧붙였다.



이번 도전에 대한 부담감도 솔직하게 털어놨다. 서현은 "처음 도전하기로 마음먹었을 때 사실 두려움이 먼저 앞섰다"며 "전공자가 아닌 아마추어 공연의 특별 협연자로 큰 무대에 서는 만큼 압박과 부담을 느꼈던 것도 사실"이라고 전했다.



그러면서도 "준비 과정에서 좋은 분들의 응원과 지지를 받으며 스스로에 대한 의심을 내려놓고 행복한 마음으로 도전에 임할 수 있었다"고 말했다.



함께한 이들에 대한 감사도 잊지 않았다. 서현은 "하나부터 열까지 아낌없이 가르쳐 주신 김현정 선생님과 따뜻한 격려를 보내주신 조상욱 지휘자님께 감사드린다"며 "오케스트라 단원들과 지인, 팬분들의 응원 덕분에 용기를 낼 수 있었다"고 전했다.



끝으로 "서툴지만 진심을 담은 연주를 함께해 주셔서 감사드린다"며 "앞으로도 클래식 음악이 더 많은 분들의 일상 속에서 가까이 자리하길 바란다"고 덧붙였다.



한편 서현은 지난 13일 서울 송파구 롯데콘서트홀에서 열린 '솔 필하모닉 오케스트라 제8회 정기연주회'에 아마추어 협연자로 참여해 비토리오 몬티의 '차르다시' 등을 연주했다. 이 연주회의 수익금은 장애인 오케스트라 등을 위해 기부될 예정이다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)