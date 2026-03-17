[현장영상] "오른쪽에!!" "조심하세요" 곰 습격 사건 생중계하는데 흑곰 '어슬렁'

현지시간 15일, 미국 캘리포니아주 지역 방송 KTLA에 따르면, 몬로비아에서 곰 공격 사건을 취재하던 기자의 생방송 화면 뒤로 실제 검은 곰이 나타났습니다.



당시 현장에서 중계하던 에린 마이어스 기자는 한 여성이 곰에게 공격을 당한 사건을 설명하고 있었는데요. 곰이 기자 뒤로 지나가는 장면은 생방송을 통해 그대로 송출됐습니다.



당국은 방송에 등장한 곰이 앞서 공격 사건에 연루된 같은 개체인지를 조사하고 있습니다.



현장영상에 담았습니다.



(구성: 양현이 / 영상편집: 서병욱 / 디자인: 양혜민 / 출처: NEW YORK POST, Instagram (@KTLA 5 News) / 제작: 디지털뉴스부)