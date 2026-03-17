뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[현장영상] "오른쪽에!!" "조심하세요" 곰 습격 사건 생중계하는데 흑곰 '어슬렁'

작성 2026.03.17 15:54 조회수
PIP 닫기
현지시간 15일, 미국 캘리포니아주 지역 방송 KTLA에 따르면, 몬로비아에서 곰 공격 사건을 취재하던 기자의 생방송 화면 뒤로 실제 검은 곰이 나타났습니다.

당시 현장에서 중계하던 에린 마이어스 기자는 한 여성이 곰에게 공격을 당한 사건을 설명하고 있었는데요. 곰이 기자 뒤로 지나가는 장면은 생방송을 통해 그대로 송출됐습니다.

당국은 방송에 등장한 곰이 앞서 공격 사건에 연루된 같은 개체인지를 조사하고 있습니다.

현장영상에 담았습니다.

(구성: 양현이 / 영상편집: 서병욱 / 디자인: 양혜민 / 출처: NEW YORK POST, Instagram (@KTLA 5 News) / 제작: 디지털뉴스부)





 
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지