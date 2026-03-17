"이 대통령, '사람들 여당 전당대회 관심 많아…많은 분 경쟁하길'"

▲ 이재명 대통령이 지난 15일 경남 창원시 마산회원구 국립 3·15 민주 묘지에서 열린 제66주년 3·15의거 기념식에서 기념사를 하고 있다

더불어민주당이 8월 전당대회에서 차기 총선 공천권을 행사하는 새 당 대표를 선출할 예정인 가운데 이재명 대통령이 "능력 있는 많은 분이 경쟁했으면 좋겠다"고 언급한 것으로 오늘(17일) 알려졌습니다.이 대통령은 전날 서울 한남동 관저에서 진행된 민주당 초선의원과의 만찬에서 "사람들이 전당대회에 관심이 많은 듯하다"며 이같이 말했다고 복수의 참석자들이 연합뉴스와 통화에서 전했습니다.이 대통령은 그러면서 "진영 전체 역량이 커졌으면 좋겠다"는 취지로 말했습니다.이 대통령이 거론한 차기 전당대회에서는 지난해 8월 보궐선거로 당 대표가 된 정청래 대표가 연임을 시도할 것이란 전망이 많은 상태입니다.여기에 "당 대표가 로망"이라고 말한 김민석 총리의 출마 가능성도 제기되면서 여권 내에서 많은 관심을 받고 있습니다.이 과정에서 여권 지지층 일각에서 검찰 개혁 문제 등과 관련해 정 대표가 '자기 정치'를 하면서 이재명 정부와 엇박자를 내고 있다고 비판하는 상황도 주목을 받고 있습니다.다만 참석자들은 이 대통령의 언급이 특정인을 염두에 둔 것이기보다는 일반론 차원에서 선의의 경쟁을 강조한 것으로 해석하고 있습니다.이와 관련, 과거 권력자들은 당권 경쟁을 억누르는 측면이 있었지만, 적극적으로 경쟁하기를 바란다는 취지로 말한 것이라고 한 참석자는 전했습니다.다른 만찬 참석자는 "이 대통령의 언급은 정치가 건강하게 경쟁했으면 좋겠다는 내용이었다"며 "전당대회만 해당하는 것이 아니라 선의의 경쟁을 통해 서로 발전하는 정치가 됐으면 좋겠다는 의미였다"고 설명했습니다.또 다른 인사도 "원론적인 이야기였다"며 "특정인을 염두에 둔 것은 아닌 것 같다"고 말했습니다.(사진=청와대통신사진기자단, 연합뉴스)