[특종의 발견] "10년 공장 돌려야 천궁Ⅱ 수요 맞춰"？…패트리엇 버리고 번호표 뽑은 중동 (ft. 김태훈 국방전문기자)

00:00 Q. 천궁-II '실전 요격률 96%'의 의미는?

01:57 Q. 저가 드론 & 변칙 탄도탄도 천궁-II가 잘 막아낸 건지?

03:05 Q. 천궁-II가 요격한 미사일 제원은 어느 정도?

03:42 Q. 천궁-II, 유사시 북한 미사일도 잡나?

05:02 Q. 현재 천궁-II 예정 공급 규모는?

06:21 Q. 천궁-II, 미친 '가성비'는 어떻게 가능했나

07:40 Q. 한국 무기 수출, '기술 이전' 옵션이 큰 몫 한다는데..

09:06 Q. '수출 효자' 천궁-II, 세상의 빛을 못 볼 뻔했다고?



우리 기술로 만든 '천궁-II'가 중동 실전에서 요격률 96%라는 기록을 세웠습니다. 미국의 '패트리엇'과 이스라엘의 '애로우'를 능가하는 성능이 확인되자, 세계 방산 시장의 관심이 한국으로 쏠리고 있습니다. 현재는 '천궁-II'를 추가로 구매하려면 약 10년을 기다려야 하는 상황이라고 합니다. 김태훈 국방전문기자와 함께 자세한 내막을 짚어보겠습니다.



(진행: 이현영 / 취재: 김태훈 / 촬영: 박우진 김상윤 / 편집: 안준혁 / 디자인: 육도현 / 연출: 조도혜 / 제작: 디지털뉴스부)