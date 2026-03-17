위험해 피했나…걸프배치 미군 기뢰제거함들 수천㎞밖 정박

▲ 말레이시아 페낭항에 정박 중인 미 군함

미 해군이 걸프 지역에서 운용하는 기뢰 제거 소해함 3척 중 2척이 말레이시아에 정박 중인 것으로 확인됐습니다.파이낸셜타임스(FT)에 따르면 미 해군은 기뢰 제거 능력을 갖춘 군함 3척 중 2척이 배치된 걸프 지역을 떠나 '군수지원 정박'을 위해 약 4천마일(약 6천437㎞) 떨어진 말레이시아로 이동했다고 16일(현지시간) 밝혔습니다.미국 제5함대 대변인은 "USS 털사와 USS 샌타 바버라가 말레이시아에서 짧은 군수 지원 정박을 수행하고 있다"며 "미군은 미국과 말레이시아 간의 긴밀하고 지속적인 군사 협력을 반영한 작전의 일환으로 말레이시아에 정기적으로 기항한다"고 설명했습니다.이는 지난 15일 2척의 군함이 말레이시아 페낭 항구에 정박 중인 사진이 찍힌 데 따른 설명입니다.선박 추적 웹사이트에 따르면 나머지 1척인 USS 캔버라는 인도 케랄라주 해안 인근에 있는 것으로 추정됐습니다.해당 함선들은 견인식 소나 부표와 MH-60 시호크 헬리콥터 등 기뢰 대항 수단을 갖춘 신형 모델입니다.지난해 호르무즈 해협 보호 임무를 위한 연안전투함 파견대에 포함돼 바레인 소재 미 제5함대에 배치됐습니다.이들 군함의 이동은 도널드 트럼프 미국 대통령이 중국과 동맹국들의 호르무즈 해협의 안전을 위해 군함을 파견해달라고 요청한 상황에서 주목됩니다.호르무즈 해협에서 이란의 기뢰 부설 위협이 이어지고 있음에도 미군이 안전 확보에 절실한 자국 군함을 멀리 보낸 이유를 두고 여러 관측이 제기되고 있습니다.미국 군사전문매체 더 워존은 미군이 이란의 미사일·드론 공격을 피하기 위해 군함을 이동시켰다고 분석했습니다.제5함대가 위치한 바레인은 이란의 미사일 사정권이며, 특히 항구에 정박한 함선들은 공격에 취약할 수밖에 없다는 설명입니다.다른 전문가들은 해당 함선들이 현재 장비 개장 중이거나 중동으로 향하고 있는 다른 선박을 호위하고 있을 가능성이 있다고 분석했습니다.미국 워싱턴DC 소재 '타이완 시큐리티 모니터'의 에단 코넬 수석연구원은 "연안 전투함은 최전방 공격 부대 역할을 하거나, 이런 종류의 환경에서 작전을 수행하도록 설계되지 않았다"며 "페르시아만과 호르무즈 해협의 탁하고 흐린 물은 작전 수행을 매우 어렵게 만들 것"이라고 말했습니다.앞서 도널드 트럼프 미국 대통령은 한국·중국·일본·영국·프랑스 등 5개국을 거론하며 호르무즈 해협으로의 군함 파견을 요청했습니다.(사진=인스타그램 캡쳐, 연합뉴스)