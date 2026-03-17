BTS "계속 똑같은 것 할 순 없어…변화 주려면 지금뿐"

▲ 넷플릭스 다큐 'BTS: 더 리턴' 예고편

그룹 방탄소년단(BTS)이 정규 5집 '아리랑'(ARIRANG) 발매를 앞두고 "유행하는 것들은 달라지고, 계속 똑같은 것을 할 수는 없다"며 음악적 변화에 대한 고민을 토로했습니다.방탄소년단은 오늘(17일) 오전 넷플릭스를 통해 공개된 신보 제작기 다큐멘터리 'BTS: 더 리턴'(BTS: THE RETURN)에서 "변화를 주려면 지금밖에 없다"라며 이같이 말했습니다.'BTS: 더 리턴'의 예고편에는 지난 월드투어, 전역 현장, 미국 로스엔젤레스에서 진행된 신곡 작업 등의 장면이 담겼습니다.멤버들은 자신들이 "여전히 한국에서 온 촌놈"이라며 컴백을 앞두고 팀의 정체성과 출발점을 되짚었습니다.이는 팀의 뿌리를 돌아본다는 신보의 주제 의식과도 맞닿아 있습니다.예고편은 멤버들이 평범한 하루를 즐기는 모습도 함께 담아내 '지금의 방탄소년단'이 느끼는 감정과 일상을 소개했습니다.예고편에는 또한 앨범명이기도 한 민요 아리랑이 배경 음악으로 삽입됐습니다.멤버들은 아리랑 선율과 함께 "당연하게 돌아와야 할 곳에 왔다고 생각한다"라며 "저희만이 연출할 수 있는 장면일 수도 있지 않을까?"라는 메시지로 컴백 활동에 대한 기대를 높였습니다.일곱 멤버가 한 공간에 모여 아이디어 회의를 하고, 녹음과 촬영을 하는 모습도 포함됐습니다.'BTS: 더 리턴'은 오는 27일 넷플릭스에서 공개됩니다.다큐멘터리 '더 그레이티스트 나이트 인 팝'(The Greatest Night in Pop)으로 그래미 어워즈 '베스트 뮤직 필름'과 프라임타임 크리에이티브 아츠 에미 시상식 3개 부문에서 후보로 지명된 바오 응우옌 감독이 연출을 맡았습니다.(사진=넷플릭스 제공, 연합뉴스)