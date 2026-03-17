환율, 중동 긴장 완화 기대에 5.2원 내린 1,492.3원

▲ 17일 오전 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 딜러가 업무를 보고 있다.

원/달러 환율은 오늘(17일) 국제 유가 하락과 달러 약세 등의 영향으로 장 초반 하락했습니다.오늘 서울 외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율은 오전 9시5분 현재 전날 주간 거래 종가(오후 3시30분)보다 5.2원 내린 1,492.3원입니다.환율은 7.5원 내린 1,490.0원으로 출발한 직후 한때 1,489.1원으로 내려갔습니다.간밤 중동 긴장 완화 기대가 시장에 퍼졌습니다.미국과 이란의 물밑 협상 전망이나 호르무즈 해협 봉쇄 해제 관측이 위험 선호 심리를 견인했습니다.이에 미국 뉴욕 증시에서 3대 지수가 일제히 상승했습니다.다우존스30 산업평균지수는 0.83%, 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 1.01%, 나스닥 종합지수는 1.22% 각각 올랐습니다.유가도 비교적 안정세를 나타냈습니다.5월 인도분 브렌트유 선물 종가는 배럴당 100.21달러로, 전날보다 2.84% 하락했습니다.4월 인도분 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물도 5.28% 내린 93.50달러로 거래를 마쳤습니다.달러 강세도 주춤한 흐름을 보였습니다.주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스는 99.585 수준입니다.전날 100.487까지 올랐으나 100선 아래로 내려왔습니다.이유정 하나은행 연구원은 "안전자산 선호 심리와 달러 강세가 다소 누그러짐에 따라 환율도 하락 전환할 것으로 예상한다"며 "다만 중동 사태 불확실성이 여전한 만큼 하방 경직성을 보일 것"이라고 말했습니다.같은 시각 원/엔 재정환율은 100엔당 937.47원으로, 전날 오후 3시30분 기준가인 940.11원보다 2.64원 하락했습니다.엔/달러 환율은 전날보다 0.096엔 오른 159.120엔입니다.(사진=연합뉴스)