'남양주 스토킹 살해' 40대 남성 "구속 심사 불출석"

▲ 의정부지방법원 남양주지원

경기 남양주시에서 전자발찌를 착용하고 교제하던 여성을 흉기로 살해한 40대 남성이 법원의 구속 전 피의자심문(영장실질심사)에 출석하지 않기로 했습니다.오늘(17일) 남양주북부경찰서에 따르면 살인 혐의로 구속영장이 청구된 A 씨는 오늘 오전 10시 30분 의정부지법 남양주지원에서 열리는 영장실질심사에 불출석하겠다는 뜻을 밝혔습니다.병원에서 치료 중인 그는 구체적인 불출석 사유는 밝히지 않았다고 경찰은 전했습니다.법원은 A 씨가 불출석하더라도 예정대로 오늘 오전 영장실질심사를 진행할 계획입니다.A 씨는 지난 14일 오전 8시 58분 남양주시 오남읍의 한 길거리에서 과거 교제하던 20대 여성 B 씨를 살해한 혐의를 받습니다.B 씨가 탄 차의 창문을 깨고 범행을 저지른 A 씨는 전자발찌를 끊고 자신의 차를 타고 달아났다가 약 1시간 만에 양평군에서 검거됐습니다.A 씨는 검거 당시 불상의 약물을 먹어 체포 직후 치료를 받으나, 경찰은 전날 A 씨의 상태가 다소 회복돼 검찰과 협의해 구속영장을 청구했습니다.A 씨는 가정폭력처벌법상 임시조치 2·3호와 스토킹 처벌법상 잠정조치 1·2·3호 적용 대상자로, B 씨에게 연락하거나 주거와 직장 100m 이내 접근도 금지된 상태였습니다.(사진=연합뉴스)