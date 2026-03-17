넷플릭스 중국서 서비스 안 하는데…'월간남친' 불법 시청 논란

▲ 중국 소셜미디어 플랫폼 더우반의 '월간남친' 리뷰 사이트

걸그룹 블랙핑크의 지수와 가수 겸 배우 서인국이 출연한 넷플릭스 로맨틱 코미디 시리즈 '월간남친'이 중국에서 불법 시청되고 있다는 비판이 제기됐습니다.서경덕 성신여대 교수는 오늘(17일) 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "월간남친이 해외에서도 열풍을 일으키자 일부 중국 누리꾼들이 훔쳐보고 있다"고 주장했습니다.중국의 소셜미디어 플랫폼 더우반(豆瓣)에서 현재 월간남친의 평점은 7.5점(10점 만점)이며, 별점 평가에 약 7천 명이 참여했습니다.리뷰 개수는 3천500여 개입니다.서 교수는 중국에서 넷플릭스가 정식으로 서비스되지 않는다는 것을 고려하면 누리꾼들이 불법으로 시청했을 가능성이 높은 것으로 추정된다고 설명했습니다.월간남친은 지난 6일 공개 이후 3일 만에 '글로벌 주간 톱10 비영어 TV쇼 부문' 4위에 올랐습니다.또 싱가포르, 홍콩, 멕시코, 인도네시아, 브라질, 칠레 등 전 세계 34개국 톱10 리스트에도 이름을 올렸습니다.서 교수는 "중국 내에서 '불법시청'은 일상이 된 상황인데, 중국 당국이 적극적으로 나서야 할 때"라며 "자국민들의 불법행위에 대한 문제점을 집중적으로 알려 다시는 이런 일이 벌어지지 않도록 조치를 취해야만 한다"고 강조했습니다.(사진=서경덕 교수 SNS 캡처, 연합뉴스)