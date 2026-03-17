뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

넷플릭스 중국서 서비스 안 하는데…'월간남친' 불법 시청 논란

유영규 기자
작성 2026.03.17 08:19 조회수
넷플릭스 중국서 서비스 안 하는데…'월간남친' 불법 시청 논란
▲ 중국 소셜미디어 플랫폼 더우반의 '월간남친' 리뷰 사이트

걸그룹 블랙핑크의 지수와 가수 겸 배우 서인국이 출연한 넷플릭스 로맨틱 코미디 시리즈 '월간남친'이 중국에서 불법 시청되고 있다는 비판이 제기됐습니다.

서경덕 성신여대 교수는 오늘(17일) 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "월간남친이 해외에서도 열풍을 일으키자 일부 중국 누리꾼들이 훔쳐보고 있다"고 주장했습니다.

중국의 소셜미디어 플랫폼 더우반(豆瓣)에서 현재 월간남친의 평점은 7.5점(10점 만점)이며, 별점 평가에 약 7천 명이 참여했습니다.

리뷰 개수는 3천500여 개입니다.

서 교수는 중국에서 넷플릭스가 정식으로 서비스되지 않는다는 것을 고려하면 누리꾼들이 불법으로 시청했을 가능성이 높은 것으로 추정된다고 설명했습니다.

월간남친은 지난 6일 공개 이후 3일 만에 '글로벌 주간 톱10 비영어 TV쇼 부문' 4위에 올랐습니다.

또 싱가포르, 홍콩, 멕시코, 인도네시아, 브라질, 칠레 등 전 세계 34개국 톱10 리스트에도 이름을 올렸습니다.

서 교수는 "중국 내에서 '불법시청'은 일상이 된 상황인데, 중국 당국이 적극적으로 나서야 할 때"라며 "자국민들의 불법행위에 대한 문제점을 집중적으로 알려 다시는 이런 일이 벌어지지 않도록 조치를 취해야만 한다"고 강조했습니다.

(사진=서경덕 교수 SNS 캡처, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지