이란 전쟁 결국 미중 회담에 유탄…트럼프 "한 달 정도 연기 요청"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령, 시진핑 중국 국가주석

이달 31일부터 4월 2일까지 예정된 도널드 트럼프 미국 대통령의 중국 방문이 미뤄질 전망입니다.이란 전쟁의 장기화 기로에서 트럼프 대통령이 한 달 정도 연기를 중국 측에 요청했습니다.안정적 미중 관계 관리의 모멘텀이 될 것으로 기대됐던 미중 정상회담의 연기가 확실시되면서 다시 회담이 잡히고 성사될 때까지 미중 관계의 불확실성이 계속될 것이라는 전망이 나옵니다.도널드 트럼프 미국 대통령은 16일(현지 시간) 백악관에서 취재진을 만나 미중 정상의 개최 여부에 대한 질문을 받고 "한 달 정도 (중국에) 연기를 요청했다"고 말했습니다.트럼프 대통령은 "중국을 방문하고 싶지만 (이란) 전쟁 때문에 나는 여기(미국) 있고 싶고 여기 있어야 한다"고 설명했습니다.연기 요청에 따라 새로운 날짜가 논의되고 있는지 등에 대해서는 구체적으로 언급하지 않았습니다.트럼프 대통령이 요청한 만큼 중국 측에서도 연기에 응할 것으로 예상됩니다.양국 실무선에서 새로 일정을 잡기 위한 논의가 진행될 것으로 전망됩니다.트럼프 대통령은 당초 이달 31일부터 내달 2일까지 중국을 찾아 시진핑 중국 국가주석과 회담할 계획이었습니다.그러나 이란 전쟁이 장기화의 기로에 놓인 상황에서 트럼프 대통령으로서는 군 통수권자로서 미국을 떠나 최대 경쟁국인 중국을 방문하는 데 부담을 느꼈을 것으로 관측됩니다.이란 전쟁에 대한 여론이 좋지 않은 상황에서 트럼프 대통령이 미국을 비우고 방중에 집중하는 틈을 타 이란이 대대적 공세에 나설 경우 여론 악화의 빌미만 제공할 수 있다는 판단을 한 것으로 보입니다.이번 회담이 미중 관계의 획기적 개선까지는 아니더라도 무역 휴전 연장을 포함해 안정적 미중 관계 관리의 모멘텀이 될 것이라는 전망이 적지 않았기 때문에 회담 일정 연기가 미중 관계의 불확실성 연장으로 이어질 수밖에 없다는 관측도 나옵니다.특히 트럼프 대통령이 호르무즈 해협 상선 호위 참여를 요구하며 중국에 대한 압박 수위를 높이고 있는 상황이라 트럼프 2기 행정부 들어 고율 관세 폭격과 맞불 관세, 잠정 합의의 롤러코스터를 거치며 '불안한 휴전'을 이어가고 있는 미중 관계가 이란 전쟁의 전개와 맞물려 더욱 순탄치 못한 방향으로 접어들 수 있다는 우려도 제기됩니다.미중 정상회담 연기 요청에는 호르무즈 해협 상선 호위 참여에 대한 압박 메시지도 일정 부분 가미됐을 수 있어 보입니다.다만 스콧 베선트 미 재무장관은 회담이 연기되더라도 호위 참여 압박과는 상관이 없다고 미리 선을 긋기도 했습니다.트럼프 대통령은 당초 2월 말 대이란 군사작전을 시작하면서 4∼5주 정도의 시간표를 제시한 바 있습니다.'4월 방중'이 대이란 군사작전 개시 전부터 정해져 있었던 것을 감안하면 어느 정도 대이란 작전을 마무리하고 방중에 나서면 된다는 계산을 했을 개연성이 있습니다.그러나 이란의 절대권력으로 군림해 온 아야톨라 알리 하메네이를 공격 첫날 제거하고도 미국은 이번 전쟁을 단기전으로 매듭짓지 못하는 모습입니다.주변 걸프국가들과 세계 경제를 '인질'로 삼은 듯한 이란의 '버티기 모드' 속에 미국은 호르무즈 해협의 사실상 봉쇄와 유가 상승이라는 난제에 직면해있습니다.이날 미중 정상회담 연기 요청 역시 방중을 2주 남긴 시점에 며칠 내로 전쟁을 종결하기는 어려울 것이라는 판단에 따른 것으로 보입니다.다만 트럼프 대통령으로서는 11월 중간선거를 앞두고 미중 정상회담을 통해 미국산 대두 및 항공기 대량 판매와 중국 당국의 희토류 수출 통제 제어 등의 성과가 절실한 터라 한 달 정도 더 시간을 벌면 이란 전쟁을 어느 정도 정리하고 시 주석과의 담판에 나설 수 있다고 계산했을 가능성이 있습니다.그렇다고 해도 미중 정상회담의 연기는 야심차게 시작한 대이란 군사작전의 출구를 찾지 못하고 있는 트럼프 행정부의 '진퇴양난' 상황을 보여주는 상징적 사건이라는 지적도 나옵니다.미중 정상회담 연기가 확정되면 트럼프 대통령의 중국 방문 계기에 성사될지 관심을 모았던 김정은 북한 국무위원장과의 회동도 일단 어려워지게 됩니다.김민석 국무총리는 지난 13일 백악관에서 트럼프 대통령이 '만나는 건 참 좋은데 이번 방중일 수도 있지만 아닐 수도 있고 그 이후일 수도 있는 것 아니냐'고 했다고 전한 바 있습니다.