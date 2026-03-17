김밥 1천500원·짜장면 2천 원…'착한 가격' 지키는 음식점들

▲ 인천에 있는 '김밥 1천500원' 분식집
"1천500원짜리 김밥 한 줄이 누군가에게는 든든한 버팀목이 될 수 있잖아요."
지난 16일 인천시 서구 석남동 한 분식집에서 주인 장 모(71) 씨는 주름진 손으로 정성스레 찐빵을 빚느라 분주한 모습이었습니다.
장 씨는 남편과 함께 인근 전통시장에서 10여 년 동안 김밥 장사를 하다가 5년 전 서울지하철 7호선 석남역 5번 출구 쪽으로 가게를 옮겨 김밥, 만두, 찐빵 등을 판매하고 있습니다.
장 씨의 분식집 입구에는 '전국 최고의 가성비 김밥·만두'라는 문구가 걸려 있습니다.
가게에 들어서면 '원조김밥 1천500원'이라고 적힌 메뉴판이 시선을 사로잡습니다.
한쪽에는 계란, 단무지, 당근, 시금치, 햄 등이 알차게 들어간 김밥들이 차곡차곡 쌓여 있습니다.
장 씨는 매일 오전 5시 가게 문을 엽니다.
새벽녘 길거리는 고요하지만, 가게 앞은 김밥을 사러 온 손님들로 붐빕니다.
작업복을 입은 공사장 인부들부터 지하철을 타고 출근하는 직장인까지 각자 일터로 향하는 이들에게 김밥은 하루의 시작을 책임지는 첫 끼니가 됩니다.
주머니 사정이 비교적 빠듯한 청소년들이나 노인들에게도 1천500원짜리 김밥은 소중한 존재입니다.
행정안전부가 공표한 지난달 전국 시도별 평균 김밥 가격이 대체로 3천 원 초·중반대인 것을 고려하면 흔히 볼 수 없는 가격입니다.
여기에 만두와 찐빵, 각종 분식·식사류 역시 4천∼6천 원 수준으로 저렴한 편입니다.
단골이라고 밝힌 최 모(67) 씨는 "웬만한 김밥 가격이 3천 원을 넘는 세상에 이런 가게가 동네에 있다는 것은 행복한 일"이라고 말했습니다.
장 씨는 고물가 시대에 쌀과 마른김 등 재룟값이 치솟아 김밥 장사로는 남는 게 거의 없지만, 단골들을 생각하면 쉽게 가격을 올릴 수 없다고 했습니다.
그는 "원도심 특성상 독거노인 가구가 많다 보니 가게에 자주 들르는 어르신들이 있다"며 "김밥을 의지하는 다양한 발길을 외면할 수 없다"고 말했습니다.
이어 "남편과 같이 일하면서 인건비를 최소화하고 있고, 건물 임대료가 주변에 비해 저렴한 편이어서 그럭저럭 가게를 유지하고 있다"고 덧붙였습니다.
장 씨는 "맛없으면 아무리 값이 싸도 손님들이 찾지 않는다"며 "건강이 허락하는 한 계속 맛있는 김밥을 선보이고 싶다"고 밝혔습니다.
이 가게는 행안부의 물가 안정 정책에 맞춰 인천시가 공식 인증한 '착한가격업소'로도 지정돼 있습니다.
착한가격업소는 효율적인 경영을 통해 소비자에게 합리적인 가격과 서비스를 제공하는 업소로, 가게 홍보와 물품 지원 등의 혜택을 받을 수 있습니다.
오늘(17일) 인천시에 따르면 이달 기준 인천에서는 장 씨 가게와 같은 착한가격업소 481곳이 운영되고 있습니다.
강화군 양도면에는 2010년부터 16년째 짜장면값을 2천 원으로 유지해온 중식당이 있습니다.
김 모(71)·강 모(70) 씨 부부는 누구나 힘든 시절이 있기에 언제든 부담 없이 식사할 공간을 만든다는 취지로 짜장면을 2천 원에 팔고 있습니다.
인천에서 착한가격업소에 포함된 중식당 중에서도 이들 부부의 가게는 단연 가장 낮은 짜장면값을 자랑합니다.
강 씨는 통화에서 "점점 나이가 들면서 체력 문제로 영업시간을 조금 단축했지만, 짜장면 가격은 앞으로도 계속 유지할 계획"이라고 했습니다.
양도면의 또 다른 중식당은 짜장면 한 그릇에 3천 원을 받고 있습니다.
역시 전국 평균 짜장면 가격(약 7천 원)의 절반도 되지 않습니다.
부평구 부평시장에 있는 한 칼국숫집의 경우 잔치국수 3천 원을 비롯해 5천∼7천 원대 칼국수를 선보이며 든든한 한 끼를 책임지고 있습니다.
인천시는 올해 안으로 착한가격업소를 590곳으로 확대할 계획입니다.
(사진=연합뉴스)
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