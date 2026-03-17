'아니근데진짜' 지예은, "펑펑 오열했다"···탁재훈과 이수지 때문에 오열한 사연은?

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지예은이 탁재훈과 이수지 때문에 눈물을 흘린 사연을 공개했다.16일 방송된 SBS '아니 근데 진짜'에서는 지예은과 정상훈이 게스트로 등장했다.이날 지예은은 탁재훈이 자신을 많이 놀려 먹었다고 폭로했다. 특히 지예은은 탁재훈이 이수지와 함께 합세해서 자신을 놀렸다며 "진짜 펑펑 오열했다"라고 말해 눈길을 끌었다.지예은은 "오랜만에 탁재훈 선배님한테 전화가 왔다. 밤 9시 반쯤 술에 잔뜩 취한 목소리로 전화가 왔는데 갑자기 옆에 여성분이 뭐라고 하더라. 그때부터 심장이 벌렁벌렁했다. 나 아무 사이 아닌데"라며 당시를 떠올렸다.이후 지예은과 이수지가 당시 상황을 재현했다. 이수지는 지예은에게 누구냐며 "왜 우리 오빠랑 전화해요? 밤에 전화하면 받지 마세요"라고 나무랐던 것.영문을 몰랐던 지예은은 이수지의 목소리를 못 알아들었던 것. 이에 지예은은 "언니 목소리만 들으면 진짜 섹시하다. 목소리는 예쁜 여자 목소리다"라고 말해 웃음을 자아냈다.이어 다시 전화가 걸려왔고 지예은이 전화를 받았더니 이수지가 "받지 말랬죠? 우리 오빠 좋아해요?"라고 추궁했고, 지예은은 "아니요"라며 당황했던 것.이후 자신을 추궁한 여성이 이수지라는 것이 밝혀지고 이에 지예은이 눈물을 터뜨렸다고 말해 웃음을 자아냈다.이에 지예은은 "트라우마가 생겼다. 너무 그럴 법하잖냐. 재훈 선배님한테 수많은 여자들이 있을 텐데"라며 "저 은혜받아서 술 끊은 지 꽤 됐는데 시험에 드는 거다. 사탄마귀가 이러는구나 싶었다"라고 말해 폭소를 자아냈다.(SBS연예뉴스 김효정 에디터)