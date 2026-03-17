'KLPGA 투어 개막전 우승' 임진영, 세계랭킹 149위로 도약

▲ 임진영 선수

한국여자프로골프(KLPGA) 투어 2026시즌 개막전 우승자 임진영이 세계랭킹 149위로 올라섰습니다.임진영은 어제 여자 골프 세계랭킹에서 지난주 243위보다 94계단이 오른 149위가 됐습니다.임진영은 지난 15일 태국 촌부리에서 끝난 KLPGA 투어 리쥬란 챔피언십(총상금 12억 원)에서 최종 합계 15언더파 273타로 생애 첫 정규 투어 우승을 차지했습니다.또 미국여자프로골프(LPGA) 2부 투어인 엡손 투어 IOA 골프클래식(총상금 20만 달러)을 제패한 이정은은 지난주 357위에서 61계단 상승해 296위에 자리했습니다.이정은은 2019년 메이저 대회 US여자오픈 이후 거의 7년 만에 미국 무대에서 우승 소식을 전했습니다.지노 티띠꾼(태국), 넬리 코르다(미국), 찰리 헐(잉글랜드), 이민지(호주), 야마시타 미유(일본)가 1~5위를 지키는 등 상위권 변화는 없습니다.한국 선수로는 김효주가 8위, 김세영이 10위를 기록했습니다.남자 골프 세계랭킹에서는 미국프로골프(PGA) 투어 플레이어스 챔피언십(총상금 2,500만 달러)을 제패한 캐머런 영(미국)이 15위에서 4위로 올라섰습니다.스코티 셰플러(미국), 로리 매킬로이(북아일랜드), 토미 플리트우드(잉글랜드)가 1~3위를 유지한 가운데 LIV 골프 싱가포르(총상금 3천만 달러)에서 준우승한 교포 선수 이태훈(캐나다)은 210위에서 148위로 껑충 뛰었습니다.LIV 골프 싱가포르 연장에서 이태훈을 물리친 브라이슨 디섐보(미국)는 41위에서 33위로 올랐고, 한국 선수로는 김시우(28위)와 임성재(82위)가 100위 안에 이름을 올렸습니다.(사진=KLPGA 제공, 연합뉴스)