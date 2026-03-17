아시아축구연맹 "우리가 알기로 이란은 월드컵 참가"

▲ 이란 선수들 월드컵 출전에 관해 기자회견에서 발언하는 윈저 존 아시아축구연맹(AFC) 사무총장

아시아축구연맹(AFC)이 이란의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 참가 여부에 대해 "현재로선 이란축구협회가 월드컵에 출전하겠다고 말했다"며 긍정적인 반응을 내놨습니다.윈저 존 AFC 사무총장은 어제 말레이시아 쿠알라룸푸르의 AFC 본부에서 기자회견을 열고 "이란으로부터 월드컵 기권에 관한 어떤 통보도 받지 못했다"며 "이란은 여전히 북중미 월드컵에 출전할 계획"이라고 밝혔습니다.이란은 오는 6월 개막하는 북중미 월드컵 조별리그 G조에서 벨기에, 이집트, 뉴질랜드와 다툴 예정입니다.6월 15일 미국 캘리포니아주 잉글우드에서 뉴질랜드와 첫 경기를 치르고 21일 벨기에와 같은 장소에서 2차전을 펼친 뒤 26일 워싱턴주 시애틀에서 이집트와 최종전에 나서는 일정입니다.하지만 미국과 이스라엘이 이란에 군사 공격을 시작하자 지난 12일 아흐마드 도냐말리 이란 체육청소년부 장관이 국영 TV와 인터뷰를 통해 "미국의 침공으로 최고 지도자인 아야톨라 알리 하메네이가 살해된 상황에서 이란의 월드컵 참가는 불가능하다"라고 밝히며 월드컵 참가에 부정적인 반응을 내놨습니다.이에 잔니 인판티노 FIFA 회장은 자신의 인스타그램을 통해 도널드 트럼프 미국 대통령과 만나 월드컵 준비 상황을 논의했다면서 "트럼프 대통령은 이란 대표팀이 미국에서 열리는 대회에 출전하는 것을 당연히 환영한다는 입장을 재확인했다"고 밝히며 진화에 나섰습니다.AFC의 존 사무총장도 이란의 월드컵 참가 가능성을 재확인한 셈입니다.그는 "이란은 AFC 회원국이고, 우리는 이란이 월드컵에서 경기하기를 원한다"며 "우리가 알기로는 이란은 월드컵에 참가한다"고 말했습니다.이어 "지금은 매우 감정적인 시기다. 모두가 많은 말을 하고 있다"며 "결국 월드컵 참가 여부를 결정하는 것은 이란축구협회다. 오늘 현재까지 이란축구협회는 우리에게 월드컵에 갈 것이라고 말했다"라고 강조했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)